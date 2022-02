Op voorstel van de Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Nawal Ben Hamou, heeft de Brusselse regering donderdag het plan voor de inclusie van LGBTQIA+-personen 2022-2025 goedgekeurd. Het plan bevat 35 transversale acties

Hoewel België een voortrekkersrol speelt inzake de eerbiediging van de grondrechten van LGBTQIA+-personen, is er nog een lange weg af te leggen, stelt de staatssecretaris op basis van de laatste enquêtecijfers van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA). Hieruit blijkt dat in België 66 procent van de ondervraagden nog steeds vermijdt elkaars hand vast te houden om te voorkomen dat ze worden aangestaard en dat 27 procent bepaalde plaatsen in de openbare ruimte vermijdt uit vrees te worden belaagd.

Voorts voelt 18 procent van de respondenten zich in het jaar voorafgaand aan de enquête gediscrimineerd op de werkplek. 42% zegt in het jaar voorafgaand aan de enquête te zijn lastiggevallen en één op de vijf trans- en intersekse personen is in de vijf jaar voorafgaand aan de enquête fysiek of seksueel aangerand.

Vier pistes

Het plan werd opgesteld in nauwe samenwerking met de Brusselse ministers en staatssecretarissen en is in grote mate gebaseerd op de aanbevelingen van de verenigingssector die tijdens de evaluatie van het vorige plan werden ingewonnen. Daarbij werden vooral vier verbeteringspistes aangeduid: geweld bestrijden en zorgen voor een doeltreffend vervolgingsbeleid, met name in samenwerking met de politie en het parket; sensibiliserings- en preventiemaatregelen doorvoeren; samenwerkingen, netwerkvorming en transversale acties stimuleren; en de regelgeving verbeteren.

'De verenigingen die actief zijn op het terrein, zijn de belangrijkste deskundigen op het vlak van LGBTQIA+-kwesties, en hen raadplegen was voor mij een essentiële voorwaarde voor de opstelling van dit plan. De verenigingssector heeft dus niet alleen bijgedragen aan de inhoud van dit plan, maar zal ook nauw betrokken worden bij de uitvoering en de evaluatie ervan', voegt Nawal Ben Hamou eraan toe.

Ter wille van de transparantie is elke maatregel in het plan gepland, begroot en gekoppeld aan opvolgingsindicatoren.

Het plan zal regelmatig worden gemonitord door het Comité voor gelijke kansen (gewestelijke overheidsdiensten en ministeriële kabinetten) in samenwerking met de verenigingssector. In 2023 volgt een tussentijds verslag, dat door een externe partner zal worden gecoördineerd. De eindevaluatie zal ook door een dienstverlener worden uitgevoerd, om ervoor te zorgen dat het evaluatieproces grondig en neutraal verloopt. 'Het is de bedoeling dat het plan evolueert: door de regelmatige monitoring en het tussentijdse verslag kunnen we bepaalde maatregelen op punt stellen of nieuwe maatregelen nemen, als dat nodig blijkt', besluit de staatssecretaris voor Gelijke Kansen.

