De Brusselse politie heeft een onderzoek geopend naar de homofobe agressie waarvan VRT-journalist Riadh Bahri het slachtoffer is geworden.

Dat meldt politiewoordvoerster Ilse Van de keere.

Bahri maakte vrijdag op Twitter zelf melding van het incident en heeft aangifte gedaan bij de politie.

Hond uitlaten. Man vraagt de weg. Ik ben zo vriendelijk en naïef om te antwoorden. Klap krijgen. Schop krijgen. Ketting afgerukt en gestolen. Vuile homo horen. Beetje huilen in de straat. Boos zijn. En alweer moedeloos. Typische ochtend in Brussel. #TGIF ofzoiets zeker. 😔 — Riadh Bahri 🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈 (@Riadh_B) September 10, 2021

Volgens Bahri was hij vrijdagochtend zijn hond aan het uitlaten in de Anneessenswijk toen hij werd aangesproken door iemand die de weg vroeg naar het Noordstation. Die man gaf hem vervolgens een klap en een trap, beroofde hem van zijn halsketting en maakte hem uit voor 'vuile homo' alvorens er vandoor te gaan, aldus Bahri. De Brusselse politie kwam na de feiten ter plaatse en voerde nog een buurtonderzoek uit, op zoek naar eventuele getuigen. Ook de beelden van bewakingscamera's in de omgeving zullen onderzocht worden.

Ik wil heel graag de @zpz_polbru bedanken. Ik kwam huilend aan op het politiekantoor.Maar de agenten waren zo lief dat ik er met een lichte glimlach buitenwandel. Ik heb wat pijn op de borstkas en in mijn benen. Maar geen ernstige verwondingen. Geen zorgen dus. Alles komt goed :) pic.twitter.com/Sxe6SwJ8XD — Riadh Bahri 🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈 (@Riadh_B) September 10, 2021

Volgens politiewoordvoerster Ilse Van de keere stappen mensen die het slachtoffer zijn geweest van een homofobe agressie niet altijd naar de politie. 'Nochtans kunnen ze een klacht indienen bij ons op het commissariaat, of via police-on-web', zegt de woordvoerster. 'We hebben ook een specifiek meldpunt op onze website, polbru.be, en ze kunnen ook terecht bij het Rainbow House.'

