De Brusselse meerderheidsfracties Groen, DéFI, Open Vld en one.brussels-Vooruit hebben een voorstel van ordonnantie ingediend in het Brussels Parlement dat een tijdelijke oplossing moet bieden voor de Uber-chauffeurs in afwachting van de goedkeuring van het taxiplan van de Brusselse regering. Oppositiepartij MR reageert positief op het voorstel, maar meerderheidspartij PS weigert een tekst "die door Uber gedicteerd werd" te steunen.

Vorige vrijdag besliste Uber om haar platform te sluiten voor de 2.000 chauffeurs met een VVC-vergunning (verhuur van voertuigen met chauffeur) die in Brussel actief zijn. Dat was het gevolg van een uitspraak van het Brussels hof van beroep enkele dagen voordien. Intussen had de Brusselse regering het taxiplan van minister-president Rudi Vervoort goedgekeurd, maar die tekst dient nog onder meer naar de Raad van State gestuurd te worden, wat in de praktijk betekent dat het pas tegen de zomer 2022 van kracht zal kunnen worden.

Om de 2.000 Uber-chauffeurs, die zonder inkomen zitten, en hun gezinnen tegemoet te komen, hebben een aantal van de meerderheidsfracties nu een voorstel van ordonnantie ingediend dat een aantal bepalingen van de taxiwet van 1995 aanpast of tijdelijk opschort opdat de Uber-chauffeurs toch nog aan de slag kunnen blijven, in afwachting van de nieuwe wetgeving waardoor de reguliere taxichauffeurs en hun collega's van onder meer Uber naast elkaar kunnen werken. Zo lichtte Groen-fractieleider Arnaud Verstraete toe. Hij heeft het voorstel ingediend samen met Marc Loewenstein (DéFI), Carla Dejonghe (Open Vld) en Els Rochette (one.brussels-Vooruit).

Zowel Verstraete als Rochette benadrukten tegenover Belga dat het belangrijk is dat er snel een tijdelijke oplossing komt zodat de Uber-chauffeurs opnieuw kunnen werken. Intussen kan het parlement dan werken aan een definitieve wetgeving voor de volledige taxisector. Dat zal evenwel nog even duren omdat nog de nodige adviezen moeten gevraagd worden en met de sector overlegd dient te worden.

Schandaal

Eerder op de dag kondigde PS-fractieleider Ridouane Chahid aan dat zijn fractie het taxiplan van de regering als voorstel van ordonnantie gaat indienen in het parlement. In een reactie aan Belga stelt Chahid dat hij het voorstel van de andere meerderheidspartijen niet ziet zitten omdat dat 'door Uber gedicteerd werd, een multinational die mensen uitbuit en het arbeidsrecht en sociale rechten niet respecteert'.

'Wat nu gebeurt, is een schandaal: in plaats van naar een legitieme oplossing te zoeken voor de chauffeurs, hevelen sommmige collega's hun wetgevende macht over naar een multinational die veroordeeld is voor deloyale concurrentie en het illegaal uitvoeren van taxidiensten. Bepaalde partijen verkiezen Uber nog enkele maanden inkomsten te garanderen, die zelfs de torenhoge schulden niet dekken van deze multinational die in alle landen waar hij actief is, veroordeeld is. Ik heb pijn aan mijn democratisch hart', haalt de PS-fractieleider uit.

Volgens oppositiepartij MR 'hebben meerdere meerheidspartijen de PS laten vallen' en een voorstel van ordonnantie ingediend om een antwoord te bieden voor het Uber-arrest van het hof van beroep. 'De MR reageert positief op het feit dat de redelijke partijen van de meerderheid zich achter de meest humane oplossing scharen voor de chauffeurs die nu zonder werk zitten door een tijdelijk oplossing te steunen, zoals de MR en het cdH hebben voorgesteld', stelt Brussels MR-parlementslid David Weytsman.

Naar verluidt is het de bedoeling dat het Uitgebreid Bureau van het Brussels Parlement zich buigt over zowel het voorstel van ordonnantie over een tijdelijke regeling voor de Uber-chauffeurs als de tekst van het taxiplan. Het bureau kan dan beslissen om de teksten in overweging te nemen tijdens een korte plenaire zitting nog deze week, zodat de tekst over de Uber-chauffeurs in commissie kan besproken worden en volgende week vrijdag in plenaire worden goedgekeurd. Ook het taxiplan kan naar de commissie gestuurd worden, die dan een advies aan de Raad van State kan vragen, zo is te horen binnen de meerderheid.

