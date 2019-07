De onderhandelaars voor een Brusselse regering hebben hun plenaire vergadering opgeschort en zetten hun werkzaamheden dinsdag voort met een ultieme lezing en de vergelijking van de Franse en Nederlandstalige tekst van het toekomstige regeerakkoord, en het doorhakken van de laatste knopen. Zo blijkt uit een mededeling van de formateurs Rudi Vervoort en Elke Van den Brandt aan Belga.

Met de mededeling worden de signalen dat er maandag reeds een akkoord zou zijn, getemperd. De toetredingscongressen van de zes coalitiepartners vinden ten laatste woensdag plaats. Elke Van den Brandt (Groen) benadrukte bij het verlaten van het Brussels Parlement dat 'de sfeer rond de tafel nog altijd goed is'. 'Soms hebben onderhandelingen wat langer tijd nodig', voegde ze eraan toe.

Of de verklaringen bij aankomst over het tweetalig onderwijs iets met de opschorting te maken heeft, wilde ze bevestigen noch ontkennen. 'We willen nog altijd een regering tegen de 21ste juli', klonk het vastberaden.

De zes delegaties van socialisten, groenen, Open VLD en DéfI zaten sinds 13.30 uur rond de tafel in het Brussels Parlement. Er werd toen gesuggereerd dat het een kwestie van uren was voor er witte rook uit de schoorsteen zou komen. Verschillende partijen hadden reeds dinsdagavond een toetredingscongres gepland. Maar even voor drie uur meldden de formateurs dat er dinsdag voortgewerkt zou worden.

Het doel blijft om de Brusselse regering voor 21 juli te installeren, luidt het nog. De plenaire vergadering is intussen opgeschort. Maandagnamiddag en -avond zullen technische werkgroepen de vergadering van dinsdag voorbereiden. 'Alle partners rond de tafel hebben vertrouwen om zo snel mogelijk het toekomstproject voor het Brussels Gewest voor te stellen', luidt het.

L'@openvld persiste à vouloir faire monter le MR à la Région bruxelloise... blocage en bout de ligne droite — Mathieu Colleyn (@Matcolleyn) July 15, 2019

Toch lijkt er meer aan de hand. Op Twitter suggereren Franstalige journalisten dat Open VLD blijft eisen dat de Franstalige liberalen van MR mee aanschuiven aan tafel. De MR werd vorige week al uitgenodigd om te spreken over een Waalse regering. Gevraagd naar een reactie van onderhandelaar Sven Gatz (Open VLD) klink er 'geen commentaar'.