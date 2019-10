Brusselse (50) in Syrisch vluchtelingenkamp al-Roj: 'De grootste dreiging komt uit België'

De Belgische Mina el Maliji verblijft in het Syrische vluchtelingenkamp van al-Roj. Knack bezocht het kamp en sprak met haar. 'Ze zeggen dat we verraders zijn van de IS als we naar België terugkeren.'

Mina el Maliji © Sebastian Backhaus

De Koerden hebben zich grotendeels teruggetrokken uit het grensgebied met Turkije. De Turken en de Russen gaan er nu samen patrouilleren. Wat betekent dat voor de IS-vrouwen en kinderen in de kampen in het gebied?

...

Verder lezen? Lees elke maand gratis 3 artikelen Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd Als Knack-abonnee hebt u: digitale toegang via de website op pc en via de app op smartphone en tablet tot de magazines Knack, Trends (N/F), Sportmagazine (N/F) en Le Vif/L'Express

24/7 volledige toegang tot de websites van de 6 magazines met de +zone (exclusief voor abonnees) en de archieven (tot 20 jaar terug)

digitale toegang tot op 3 toestellen tegelijk zodat uw gezinsleden kunnen meegenieten (thuis of op kot) Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee ×