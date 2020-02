De Brusselse minister-president Rudi Vervoort en burgemeester Philippe Close (beiden PS) zijn niet te spreken over de piste van een federale afspiegelingscoalitie, die CD&V-voorzitter Joachim Coens aandraagt. "Zou mijnheer Coens vergeten zijn dat er een Brussels Gewest bestaat?"

CD&V-voorzitter en voormalig informateur Joachim Coens breekt woensdag in De Morgen een lans voor een afspiegelingscoalitie - met de Vlaamse en Waalse regeringspartijen - om een uitweg te vinden uit de federale impasse. 'Spontaan een regering vormen is niet gelukt', klinkt het. 'De afspiegelingsregering is dan de enige logische oplossing voor een coalitie die aan de twee kanten van de taalgrens gedragen is.'

In Brussel zijn ze het daar niet mee eens. Minister-president Rudi Vervoort (PS) is 'verbaasd', zegt hij. 'Zou mijnheer Coens vergeten zijn dat er een Brussels Gewest bestaat?' Een 'onrustwekkende vergetelheid', aldus Vervoort, die een 'slechts schijnbaar goed idee ondergraaft'. De Brusselse minister-president roept op om 'de Belgische institutionele realiteit en het bestaan van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te respecteren'.

Eenzelfde geluid bij partijgenoot Philippe Close, burgemeester in Brussel. 'Sta mij toe de CD&V eraan te herinneren dat dit gewest bestaat en dat het nog niet zo heel lang geleden is dat de CD&V er ministers had. Dit land bestaat uit drie gewesten en drie gemeenschappen, waaronder het Brussels, dat goed functioneert.'

Volgens Close is er sprake van een soort 'interne afrekening' binnen CD&V. Minister van Justitie Koen Geens kreeg eind vorige week de opdracht om finaal na te gaan of er partijen bereid zijn om een federale regering te vormen. Een 'open opdracht', zei hij zelf. 'Ik vraag me af waarom Joachim Coens Koen Geens zijn werk niet laat doen', zegt Close. 'Geens heeft een moeilijke missie gekregen en het is niet met provocatieve verklaringen dat we een oplossing gaan vinden.'

Ook bij DéFI, de Brusselse Franstalige partij die deel uitmaakt van de Brusselse regering, kent de piste van Coens geen genade. 'De spiegelcoalitie van Coens veegt Brussel uit', zegt DéFI-voorzitter François De Smet. Volgens hem past het Coens-voorstel confederalisme 'in de feiten' toe en toont het voorstel aan 'dat CD&V nog altijd geen duidelijk standpunt heeft over de crisis'.

CdH-voorzitter Maxime Prévot van zijn kant ziet het voorstel als een 'pijnlijke wake-upcall' voor zij die dachten dat iedereen Brussel respecteert.

Een afspiegelingscoalitie van het Vlaamse en Waalse niveau is in elk geval niet evident. Dat zou betekenen dat N-VA en Ecolo samen in een regering moeten stappen, terwijl de Franstalige groenen al maanden zeggen dat ze niet met de N-VA praten, en zich ook vastklinken aan zusterpartij Groen, die niet in de Vlaamse regering zit.

Groen-Kamerlid Jessika Soors noemt het voorstel van Coens alvast onwerkbaar. 'Laten we Brussel gemakkelijkheidshalve vergeten en een nog minder coherent project voor ons land op poten zetten'. Of wat was het precies dat door het hoofd van Joachim Coens ging toen hij zijn onwerkbaar voorstel lanceerde, nog geen week nadat hij zelf informateur was?', aldus Soors op twitter.

