Brussel maakt zich vandaag op voor een nieuwe grote klimaatmars

'Een schatting blijft moeilijk, want er zijn nog heel wat andere kanalen dan Facebook', stelt Kim Lê Quang van Rise for Climate. 'Youth for Climate heeft nog een oproep gedaan naar hun volgers om zondag te komen en ook Oxfam verspreidde drie redenen om het klimaatprotest aan te houden. Net zoals bij onze vorige acties verwachten we veel families die een signaal willen geven voor een betere toekomst voor hun kinderen', aldus Lê Quang.

De klimaatbetogers worden uitgenodigd om vanaf 13.00 uur te verzamelen aan het station Brussel-Noord. Om 14.00 uur vertrekt de klimaatmars en afhankelijk van de opkomst wordt de aankomst aan het Luxemburgplein voor het Europees Parlement omstreeks 15.00 uur verwacht. Daar zal een podium staan en zullen verschillende sprekers de menigte toespreken over het huidige klimaatbeleid en hun visies.

Onder meer YouTuber Félicien Boogaerts, klimaatspijbelaar Anuna De Wever en econoom Pierre Larrouturou zullen het woord nemen. Rise for Climate steunt bovendien het voorstel van Larrouturou om een financieel-klimaatpact op Europees niveau op te zetten door 1.000 miljard euro per jaar te investeren in de ecologische transitie.

Betogers krijgen de raad zoveel mogelijk met het openbaar vervoer te komen. Spoorwegbedrijf NMBS en de Brusselse vervoersmaatschappij MIVB zetten extra capaciteit in. De NMBS zet 10 bijkomende treinen in tussen de hoofdstad en verschillende steden in het land. 36 treinen worden uitgebreid, zodat er 50.000 mensen kunnen vervoerd worden tussen 12 en 14 uur. Dat is een verdubbeling ten opzichte van het gewone aanbod op zondag.

De versterking is voorzien voor de aanvoer op de middag en de terugtocht in de avond. Er is geen speciaal ticket verkrijgbaar, maar NMBS stelt voor dat de reizigers een weekendticket nemen, dat is de helft goedkoper dan het standaardticket. Wie jonger is dan 26 kan ook een Go Pass gebruiken.

Volgens woordvoerster Cindy Arents van de MIVB zal de Brusselse vervoersmaatschappij voor een versterkt netwerk van trams en metro's zorgen met extra wagons in functie van de toestroom van klimaatbetogers zondag.