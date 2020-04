Verschillende steden nemen de sociale voedselbedeling en -verkoop in eigen handen.

Toen ruim een maand geleden quarantainemaatregelen werden afgekondigd, kwam de Belgische Federatie van Voedselbanken (BFVB) in nauwe schoentjes te zitten. Supermarkten werden overrompeld en hadden daardoor weinig overschotten waar de voedselbanken in normale omstandigheden op kunnen rekenen. Ook de toevoer van voedseloverschotten van restaurants viel stil. Daarbovenop kwamen nogal wat vrijwilligers - onder hen veel mensen uit risicogroepen - niet meer opdagen. De huidige situatie: alle negen regionale voedselbanken zijn operationeel en zo'n 75 procent van de 620 verdeelpunten in België is nu actief.

'Dankzij de financiële steun die we de voorbije weken van vele bedrijven, organisaties en particulieren ontvingen, konden we bijkomend voedsel aankopen en de hoogste nood lenigen', zegt Jozef Mottar, gedelegeerd bestuurder van de BFVB. 'Het sterk groeiend aantal steunaanvragen dat we momenteel via OCMW's ontvangen, doet mij echter vrezen dat we binnen afzienbare tijd terug in de problemen dreigen te geraken met de voedselbevoorrading. Wij bieden onder meer voedselhulp aan de OCMW's van Sint-Joost-ten-Node en Schaarbeek.'

Sociale kruidenier

Verschillende gemeenten en lokale sociale diensten nemen het heft in eigen handen. Het OCMW van Brugge voorziet voedingsmiddelen in samenwerking met de sociale kruidenier De Kaba, zegt diensthoofd maatschappelijke dienstverlening Veerle Van Vynckt. 'De Voedselbank is minder actief in Brugge, omdat we onze eigen kruidenier hebben. Daar bieden we zowel gratis voeding als voeding aan goedkope prijzen aan. Het aantal mensen dat een beroep doet op die sociale kruidenier, neemt toe.'

Ook Leuven heeft zo'n sociale kruidenier. 'Historisch is de Voedselbank hier niet erg actief, vertelt Dries Wiercx, coördinator buurtwerk in Leuven. 'Wij hebben wel de sociale kruidenier Solikoop. Mensen kunnen daar voor een lage prijs voedsel kopen. Dat geeft meer keuzevrijheid dan louter voedselverdeling. Solikoop is geen initiatief van de stad, maar de stad steunt het wel.'

'Leuven heeft ook sociale restaurants, die momenteel allemaal open zijn', zegt Wiercx. 'Weliswaar werken zij nu met thuisleveringen en meeneemmaaltijden. En daar is een grote vraag naar.'

Nieuwe doelgroepen

De Mechelse schepen van Sociale zaken en Welzijn Gabriella De Francesco (Groen) verwacht 20 à 30 procent meer steunvragen bij het Sociaal Huis (het vroegere OCMW) in Mechelen. De Francesco: 'Het is alle hens aan dek om bestaande en nieuwe cliënten te helpen en onze initiatieven zoals bijvoorbeeld voedselbedeling rond te krijgen. Wij hebben de organisatie van de verschillende voedselbedelingsinitiatieven in onze stad overgenomen.'

'Het is duidelijk dat de coronacrisis in de eerste plaats bestaande sociale problemen verscherpt', zegt De Francesco. 'Nieuwe doelgroepen komen in de problemen. Zoals studenten, Mechelaars met tijdelijke arbeidscontracten, kleine zelfstandigen enzovoort.'

