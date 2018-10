Brugge: CD&V vormt coalitie met SP.A en Open VLD Plus, De fauw wordt burgemeester

In Brugge wordt CD&V-lijsttrekker Dirk De fauw burgemeester in een coalitie met CD&V, SP.A en Open VLD Plus. Dat hebben de lijsttrekkers van die drie partijen aangekondigd. Samen hebben de drie partijen een ruime meerderheid van 33 op 47 zetels.

CD&V levert naast de burgemeester ook 4 schepenen. SP.A krijgt twee schepenzetels en het OCMW-voorzitterschap. Ook Open VLD Plus zal twee schepenen aanleveren.

De fauw wil een verbindende figuur zijn die op een zachte manier probeert om de haantjes in de lijn te laten lopen, zo kondigde hij aan.

De CD&V van De fauw haalt officieel 31,9 procent. De partij gaat van 13 naar 17 zetels. Uittredend burgemeester Renaat Landuyt (SP.A) gaat fors achteruit tegenover 2012 en moet het met 19,4 procent doen. De SP.A haalde zes jaar geleden nog 26,8 procent en verliest dus 7 procentpunt.

Derde partij in de hoofdstad van West-Vlaanderen is Open VLD Plus lijst van lijsttrekker Mercedes Van Volcem. Zij halen 13,3 procent.

Opvallend, de N-VA van Pol Van Den Driessche haalt slechts 11,7 procent. De partij halveert zowat in vergelijking met 2012 (19,8 procent).

Groen, met de jonge lijsttrekker Raf Reuse, stijgt licht van 8,8 naar 10,8 procent. Vlaams Belang, met lijsttrekker Stefaan Sintobin, kent dan weer een duidelijk winst van 5,4 naar 9,2 procent.

'Dramatische uitslag voor SP.A'

Het verlies van SP.A komt hard aan. 'Ik heb een dubbel gevoel', reageert schepen Pablo Annys. 'Dit is een dramatische uitslag voor SP.A, maar ik heb niet de indruk dat het ons beleid is dat afgestraft wordt. Het is een afstraffing op vlak van personen en CD&V gaat met de pluimen lopen.'

Toekomst Landuyt

Aan de Krant van West-Vlaanderen zegt Landuyt dat hij straks geen deel uitmaakt van het schepencollege, ook al stapt zijn partij in een coalitie met CD&V en Open VLD Plus. Voor Landuyt was het erop of eronder, want hij zou zijn mandaat niet meer opnemen als hij ook maar één stem minder zou krijgen dan in 2012, zo kondigde hij eerder aan in De Zondag. Het was een uitspraak vanuit het hart. 'Sinds 2013 heb ik nog nooit zoveel gewerkt. Dag en nacht voor Brugge. Ik heb minder tijd voor mijn gezin dan toen ik nog minister was. Naar een minister kijken de mensen op, een burgemeester pakken ze vast. Als ik één stem minder krijg dan de vorige keer, dan kies ik voor mijn eigen leven. Je hebt waardering nodig om dit harde werk vol te houden.'

N-VA afgestraft

Ook Pol Van Den Driessche (N-VA) moet een serieuze slag incasseren. Hij kan de deur naar het bestuur niet openbreken zoals hij had gehoopt. Wellicht heeft de kiezer N-VA willen afstraffen voor het uitrangeren van Ann Soete, tot voor kort de "leading lady" bij de Brugse N-VA. Twee jaar geleden was er een hetze toen de topvrouw opstapte nadat bleek dat ze de lijst niet mocht trekken.