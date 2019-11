In het gebouw van een voormalig woonzorgcentrum in Grote-Spouwen (Bilzen) brak gisterenavond laat een hevige dakbrand uit. De lokale politie spreekt van opzettelijke brandstichting.

Fedasil had plannen om in het gebouw van 'de Ark van Noé' aan de Rode Kruislaan in Bilzen medio december een asielcentrum te openen met 140 opvangplaatsen. Er vonden twee protestacties plaats tegen die opening. Daarbij waren mensen vanuit de buurt betrokken, maar ook uit andere delen van Limburg.

Zondagavond rond 23.30 uur werd opgemerkt dat het gebouw in brand stond. Buurtbewoners kregen omwille van de rookontwikkeling het advies om ramen en deuren gesloten te houden. Er vielen geen gewonden, maar de materiële schade is aanzienlijk. Na een tijdje was het vuur onder controle en de rook was geminderd zodat ventilatiesystemen weer ingeschakeld konden worden en ramen en deuren open mochten.

Toen de brandweerpost Bilzen van de hulpverleningszone Oost-Limburg als eerste ter plaatse kwam, stelden de brandweermannen meteen al braaksporen vast. "Na onderzoek werd duidelijk dat er sprake is van opzettelijke brandstichting. In opdracht van het parket van Limburg werden het gerechtelijk lab en een branddeskundige ter plaatse gestuurd om de nodige vaststellingen te doen. Na het sporenonderzoek is het pand vrijgegeven. Het onderzoek loopt nu," zo maakte Sofie Boelen van de communicatiedienst van de lokale politie maandag bekend.

Gevolgen voor opening noodopvangcentrum nog niet gekend

"Op dit moment brengen we de schade in kaart en zijn de gevolgen voor de geplande opening nog niet gekend", zegt het Rode Kruis in een persbericht. "We gaan de komende uren en dagen in overleg met het stadsbestuur, de eigenaar van het gebouw, Fedasil en de minister (Maggie De Block, red.) om afspraken te maken over de herstellingswerken die nodig zijn om het gebouw zo snel mogelijk terug operationeel te maken."

Volgens het Rode Kruis zijn de 140 plaatsen die het voormalige woonzorgcentrum in Bilzen moeten komen "absoluut noodzakelijk". "We werken samen met Fedasil om een antwoord te bieden op de steeds groter wordende nood aan opvangplaatsen in ons land, dat te wijten is aan een langere asielprocedure waardoor de uitstroom van het aantal asielzoekers heel laag is", luidt het. "Hierdoor zijn er iedere maand honderden nieuwe opvangplaatsen nodig om iedereen een onderdak en basisbehoeften zoals maaltijden, sanitaire voorzieningen en kledij te bieden."

Minister van Asiel en Migratie De Block zegt intussen verder te werken aan een streng maar menselijk asielbeleid, "ondanks een door haat en onverdraagzaamheid ingegeven criminele daad zoals brandstichting"