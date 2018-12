Bouwbedrijf dreigt met miljoenenclaim tegen De Lijn

De Antwerpse binnenstad is al jaren een grote werf. Het Noorderlijn-project maakt het noorden van Antwerpen beter bereikbaar met een nieuwe tramlijn, maar omvat ook de heraanleg en de ondertunneling van de Leien en de renovatie van het Operaplein en de Franklin Rooseveltplaats.

De Tijd schrijft dat er al van bij het begin van de werken in 2016 discussie was rond de verantwoordelijkheid voor het ontwerp. Uiteindelijk gebeurde dat ontwerp niet goed, waardoor problemen rezen bij de uitvoering.

In februari raakte bekend dat de werken op en onder het Operaplein vertraging hadden opgelopen. Dat kwam naar verluidt omdat de aannemer ondergronds op onvoorziene obstakels was gestoten. Het einde van het project, normaal in 2019, werd daardoor bijna een jaar uitgesteld.

TramContractors wil nu de bijkomende kosten recupereren van opdrachtgevers De Lijn, AWV en de stad Antwerpen. Het consortium dreigt met een monsterclaim, vernam De Tijd. Er circuleren bedragen van 120 tot 150 miljoen euro.