Bouchez verontwaardigd over boerkini en gescheiden uren in Brussels openluchtzwembad

MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez reageert verontwaardigd op de toelating van de boerkini en gereserveerde uren voor vrouwen in Flow, het eerste Brusselse publieke openluchtzwembad in 40 jaar dat donderdag in Anderlecht geopend werd.

Georges-Louis Bouchez (MR) op 2 juni 2021.