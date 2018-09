Bondscoach Red Dragons: 'De Belgen hebben een x-factor die de grootmachten zorgen baart'

Hier en daar hangen nog verwaaide Belgische vlaggen uit slaapkamerramen, als herinnering aan de prachtige sportzomer van 2018. De driekleur binnenhalen hoeft niet, want er komen toch nieuwe gelegenheden aan. Volgende week begint op Tenerife het WK basketbal voor vrouwen, maar eerst is er het WK volleybal voor mannen - een curieuze duo-organisatie van Italië en Bulgarije. België werd uitgeloot met Argentinië, Italië, Japan, Slovenië en de Dominicaanse Republiek. Een loodzware poule, vindt de nieuwe bondscoach, Andrea Anastasi. 'Echt iets om je tanden in te zetten', lacht hij, net voor zijn afreis naar het WK. 'De tegenstand zal niet bang zijn voor ons, maar ze zullen er evenmin gerust op zijn. Op het vorige EK werd België verrassend vierde, met sprankelend volleybal. Dat heeft indruk gemaakt. Aan ons om te bewijzen dat het geen toevalstreffer was.'

...