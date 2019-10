Bommelding: voorzitster Homans wil afspraken met procureur, vermoedelijke dader geïdentificeerd

De bommelding bij het Vlaams parlement van dinsdag was niet het werk van een grappenmaker. Dat heeft Vlaams parlementsvoorzitster Liesbeth Homans woensdag in De Ochtend op Radio 1 verklaard. 'Dit was serieus', verzekert Homans, die met de procureur afspraken wil maken over wat tot de mogelijkheden hoort. 'Het is niet de bedoeling dat we elke week zo'n telefoontje krijgen', luidt het.

Liesbeth Homans