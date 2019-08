Naar aanleiding van de voorstelling van de Europese oogstramingen van appelen en peren vandaag/donderdag in Bilzen tijdens het PrognosFruit-congres, eisen de Boerenbond en de Nederlandse Fruitteeltorganisatie (NFO) dat de Europese Unie haar economische sancties tegen Rusland herbekijkt.

Als dit niet gebeurt moet de EU de sectoren die hierdoor het zwaarst getroffen worden, meer ondersteunen, vinden ze.

Door de boycot die Rusland in 2014 instelde als tegenmaatregel voor de economische sancties van de EU verloren de Belgische en Nederlandse hardfruitsector een afzetmarkt, die wat de Conference-peren betreft goed was voor respectievelijk 40 en 20 procent van de totale productie. "Vijf jaar later herstelt de sector, ondank een intense zoektocht naar nieuwe afzetmarkten, maar moeilijk van deze klap en blijven de ondersteuningsmaatregelen van de EU ruim onvoldoende", aldus beide organisaties.

De Boerenbond en NFO zijn ook niet te spreken over het feit dat de EU in Oost-Europa substantiële middelen inzet voor een verdere uitbouw van de Europese fruitproductie. "Dit werkt een overaanbod in de hand met de afgelopen jaren een negatief effect op de prijsvorming tot gevolg. Fruittelers uit België en Nederland, die moeten voldoen aan strengere en duurdere productie-eisen, zijn hier de dupe van."

Beide organisaties eisen dan ook dat de EU deze financiële steun stopzet. De twee organisaties wijzen er ook op dat de hardfruitsector als gevolg van de klimaatverandering geconfronteerd wordt met extremere weersomstandigheden. "Fruittelers zijn daarom genoodzaakt extra te investeren om risico's te beperken zoals het afsluiten van verzekeringen of het hangen van beschermende netten boven het fruit. Hiervoor zijn echter forse investeringen nodig en dit vraagt dan ook om een EU-beleid dat bijdraagt aan een rendabele sector."