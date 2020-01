Eigenaars van grond met een risico op bodemverontreiniging zijn vanaf 2021 verplicht die te laten onderzoeken. Maar weinig mensen zijn ervan op de hoogte dat hun grond mogelijk vervuild is, schrijft De Tijd zaterdag.

Een risicoperceel is een stuk grond waarop ooit vervuilende activiteiten hebben plaatsgevonden. Bodemonderzoek moet uitmaken of dat tot vervuiling heeft geleid. Vaak gaat het om industrie, van droogkuis tot garages, waarbij schadelijke stoffen zoals minerale oliën, oplosmiddelen of metalen in de bodem zijn kunnen sijpelen. Die resten leveren gevaar op voor de landbouw, de natuur en de gezondheid.

Tegen 2028 moeten alle risicogronden uitsluitsel krijgen over een mogelijke verontreiniging. Afvalmaatschappij OVAM gaat personen met een onderzoekplicht inlichten. Wie daar geen gehoor aan geeft, riskeert sancties. Volgens de afvalmaatschappij OVAM moeten nog zo'n 100.000 percelen gescreend worden op verontreiniging. Dat is de helft van alle Vlaamse risicopercelen.

De verschillen tussen de gemeenten zijn groot, blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Freya Perdaens (N-VA) heeft opgevraagd bij minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA). Zo is in het Oost-Vlaamse Lochristi en het Antwerpse Dessel nog geen 10 procent van de risicopercelen onderzocht. In beide gemeenten wachten meer dan duizend potentieel gevaarlijke percelen op bodemonderzoek. In absolute cijfers bevinden de meeste niet-onderzochte risicopercelen zich in Gent, 4.776 om precies te zijn.