Volgens Groen blijft het Antwerps stadsbestuur stil rond de PFOS-vervuiling in en rondom 3M. Antwerps schepen Els van Doesburg (N-VA) is het daar niet mee eens. 'We hebben de alarmbel gehoord en gehandeld.'

Sjongejonge, het begint stilaan redelijk moeilijk te worden om Groen nog van de PVDA te onderscheiden. Feiten fabriceren, mensen opzetten tegen elkaar en vooral een totaal gebrek aan dossierkennis etaleren. Of tenminste: alleen onthouden wat in de eigen kraam past.

In een intellectueel schrale opinie poneren Vlaams Parlementslid Mieke Schauvliege en Antwerps gemeente- en provincieraadslid Ilse Van Dienderen dat het Antwerps stadsbestuur, en met name de N-VA, angstvallig zwijgt als het over de gezondheid van de Antwerpenaren gaat. Dat is op zich al een kleine vervalsing van de geschiedenis. Laten we tenslotte niet vergeten dat dit hele dossier dankzij een N-VA-minister het licht zag, terwijl het groene gemeentebestuur van Zwijndrecht jarenlang de kop diep in het zand stak en het 3M geen strobreed in de weg legde.

'Op het Schoon Verdiep blijft het stil rond PFOS. Wie luidt de Antwerpse alarmbel', kopt de opinie op de website van Knack. Dat kan kloppen. Tijdens de renovatiewerken op het Schoon Verdiep is er alvast weinig politieke activiteit. Een kleine 100 meter verderop volgen we het PFOS-dossier dan weer wel op de voet. En als ik zeg 'we', dan bedoel ik collega Tom Meeuws (Vooruit) en ikzelf, bevoegd voor respectievelijk Leefmilieu en Gezondheid. Dat mevrouw Schauvliege een fixatie heeft op de burgemeester; laat ik voor haar rekening. Maar laat ons die Antwerpse 'stilte' eens van naderbij bekijken.

Blijft Antwerps college echt stil rond PFOS, mevrouw Schauvliege?

We keren terug naar de eerste berichten in juni 2021. Meteen is de stad zelf beginnen meten in de bodem op haar grondgebied. Daar is een volledige transparante communicatie over geweest naar àlle inwoners op linkeroever. Het stadsbestuur deed ook meerdere oproepen om deel te nemen aan de bloedtesten. Stilte?

Bij de eerste resultaten van die bloedtesten in augustus heeft Antwerpen bij Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) en het Agentschap Zorg en Gezondheid op tafel geklopt dat het niet volstaat om te testen binnen een straal van 3 kilometer. We hebben geëist dat heel Linkeroever zich zou kunnen laten testen. Dat is iedereen binnen een straal van 5 kilometer. Die eis kwam er overigens niet na de bloedresultaten van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. Nee, ze kwam er na de bloedresultaten die verzameld waren door een actiegroep. Als ik mezelf even mag citeren in de krant van 5 augustus: 'Deze resultaten vragen om een breed bloedonderzoek op Linkeroever. Alleen dat kan mensen nog geruststellen'. Stilte?

En dan komt vorige week het nieuws dat Vlaanderen de Antwerpse eis volgt. Er komt een bloedonderzoek binnen een perimeter van 5 kilometer. Volgens mevrouw Schauvliege kom je dan terecht in de binnenstad waar volgens haar op 500 meter van het stadspark vastgesteld werd dat de grond 'boordevol PFOS' zat. Dat zijn twee leugens op rij. Met een perimeter van 5 kilometer kom je net de Schelde over ter hoogte van Hoboken. En op 500 meter van het Stadspark werd bodemsaneringsnorm niet overschreden. Die zit niet boordevol PFOS. En toch waren we haar ook op dit vlak ver voor. Ik zal mezelf nog eens citeren. Ditmaal op de lokale zender ATV: 'Als je resultaten op Linkeroever zorgwekkend zijn, moeten we dat onderzoek nog verder uitbreiden, desnoods naar de volledig stad'. Stilte?

De stad is niet stil gebleven bij deze bedreiging voor haar inwoners. Ze heeft maatregelen getroffen en heeft hogere, bevoegde overheden aangezet tot actie. Ik verwijt mevrouw Schauvliege niet dat ze oppositie voert op een dubieuze manier en feiten manipuleert. Dat is de aard van het beestje en daar kunnen we, zoals nu, op reageren. Ik verwijt haar wel angst te zaaien bij mensen, zonder kennis van zaken. Het had volstaan om de media te volgen om dit alles te weten. Of gewoon, ik zeg maar wat raars, dossierkennis op te bouwen.

We hebben de alarmbel gehoord en gehandeld. Terwijl Groen zonder veel effect aan het touwtje blijft trekken en in de verkeerde richting wijst. Ik begrijp dat het pijnlijk moet zijn voor een groene partij om ook in dit dossier zo de bal mis te slaan. Maar neem een ander dan niet kwalijk dat ze wel balgevoel heeft.

