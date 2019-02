Black History Month viert de zwarte kunst: 'Voor een zwarte kunstenaar is bestaan al een revolutionaire daad'

We zijn allemaal kinderen van de geschiedenis. Maar niet ieders geschiedenis is even zichtbaar. Daarom: een Belgische Black History Month, door en voor een nieuwe generatie Afro-Europeanen. Literatuurwetenschapper Geert Buelens sprak met organisatoren Aminata Ndow en Mohamed Barrie. 'Onze eigen luisterervaring terugnemen, ons eigen licht zien, onze eigen stem gebruiken: dat is de intentie.'