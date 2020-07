Maandag legt Groen-fractieleider Björn Rzoska een voorstel neer om het Vlaams Parlement ook tijdens de zomer te laten werken. 'Er dreigt een nieuwe crisis in ons land.'

'Dit lijkt in de richting van schuldig verzuim te gaan.' Groen schuwt de grote woorden niet. Het Overlegcomité van zondag baarde een muis en daar neemt de oppositiepartij geen genoegen mee. Door enkel te focussen op het beter naleven van de bestaande maatregelen, brengen onze regeringen het land niet in rustiger vaarwater, vindt Vlaams fractieleider Björn Rzoska. De Veiligheidsraad moet vandaag nog samenkomen, zegt hij. Niet pas op donderdag.Minister-president Jan Jambon (N-VA) roept op om niet te panikeren.Björn Rzoska: Ik vind het vreemd dat Jan Jambon vrijdag wel de urgentie voelde en opriep om versneld bijeen te komen, maar daarna uit het overleg komt om te zeggen dat alles bij het oude blijft. Wat moet er dan anders? Zijn er opnieuw strengere maatregelen nodig?Rzoska: Politici nemen de beslissingen, maar het is aan de specialisten om te zeggen wat er moet gebeuren. Neem het contactonderzoek. Meer en meer mensen pleiten ervoor om dat vanuit de eerstelijnszorg te laten verlopen. Via de huisartsen dus. Het Overlegcomité had moeten toegeven dat het huidige systeem niet werkt. Laat ons de boel omgooien en organiseren via de huisartsen. Maar blijkbaar wil men liever aanmodderen. 'Uit de analyses blijkt dat de heropleving van de epidemie zich nog altijd concretiseert in een reeks vooral lokale problemen, zonder algemene verspreiding', aldus het Overlegcomité.Rzoska: Ik kan dat moeilijk plaatsen. Waarom slaan verschillende burgemeesters dan alarm over de cijfers? Waarom zet de provincie Antwerpen dan een alternatief systeem van contactopsporing op poten? Ook Limburg is geïnteresseerd. Een duidelijker bewijs van het niet-functioneren van het Vlaamse systeem is er niet. En dan is er nog dat zinnetje over 'vooral lokale problemen'. Nú is het een lokaal probleem, maar de epidemie is de vorige keer toch ook lokaal ontstaan? Ik begrijp het niet.U pleit dat de Veiligheidsraad zo snel mogelijk samenkomt. Tegelijkertijd legt u een voorstel neer in het Vlaams Parlement om het parlement draaiende te houden. Rzoska: Gezien het huidige aantal coronabesmettingen kan het parlement zich niet permitteren om volledig dicht te gaan. In mijn voorstel blijft een ad-hoccomissie de permanentie voorzien in de zomer. Het voordeel is dat op die manier het parlement een soort van permanente waakfunctie krijgt. Die commissie kan indien nodig een minister oproepen.Mogen de ministers dan niet op vakantie gaan?Rzoska: Mocht ik beleidsverantwoordelijkheid dragen, dan zou ik deze zomer niet te ver van Brussel zitten. Ik snap dat mensen rust nodig hebben, maar we zijn er nog niet. Er dreigt een nieuwe crisis in ons land. Dan heb je nood aan politiek leiderschap. Dat toon je niet door als minister uit een venster te klimmen.