Homoseksuele relaties kunnen nog altijd niet worden gezegend door de katholieke Kerk, stelde de Congregatie van de Geloofsleer deze week. De Antwerpse bisschop Johan Bonny voelt mee met gelovige homoparen die teleurgesteld zijn. 'k voel plaatsvervangende schaamte voor mijn Kerk', aldus Bonny in een opiniestuk woensdag in De Standaard.

Bonny voelt vooral intellectueel en moreel onbegrip. 'Ik wil mij verontschuldigen tegenover allen voor wie dit responsum pijnlijk en onbegrijpelijk is: gelovige en katholiek geëngageerde homoparen, ouders en grootouders van homoparen en hun kinderen, pastorale medewerkers en begeleiders van homoparen. Hun pijn om de Kerk is vandaag de mijne.' Het document mist volgens mgr. Bonny de positieve aanknopingspunten van de synode over het huwelijk en het gezin, waar hij als vertegenwoordiger van de Belgische bisschoppen in oktober 2015 aan deelnam, lichtte hij toe in De Ochtend op Radio 1.

'Het voorliggende responsum mist de pastorale zorg, de wetenschappelijke onderbouw, de theologische nuance en de ethische zorgvuldigheid die aanwezig waren onder de synodevaders die toen de eindconclusies hebben goedgekeurd', stelt Bonny in het opiniestuk. 'Zonde' is een van de moeilijkste theologische en morele categorieën om te definiëren, en dus een van de laatste om te kleven op personen en op hun manier van samenleven. En al zeker niet op algemene categorieën van personen. Wat mensen willen en kunnen, op dit eigenste moment van hun leven, met de beste bedoelingen die ze hebben voor zichzelf en voor anderen, oog in oog met de God die zij liefhebben en die hen liefheeft, is geen eenvoudig raadseltje.'

'In het voorliggende responsum vind ik de inhoudelijke krachtlijnen - zoals ik die heb ervaren - van de bisschoppensynode van 2015 over het huwelijk en het gezin niet terug. Dat is jammer voor gelovige homoparen, hun families en vrienden. Het is ook jammer voor de Kerk. Dit responsum is geen voorbeeld van hoe we samen een weg kunnen afleggen', aldus mgr. Bonny. Op Radio 1 zei Bonny dat de Belgische bisschoppen allemaal grote vragen hebben bij wat voorligt. En of Bonny bang is voor een sanctie uit het Vaticaan na zijn opiniestuk? 'Dat zullen we dan nog wel zien. Op bepaalde momenten moet je je verantwoordelijkheid nemen. Ik, als bisschop van Antwerpen, ben verantwoordelijk voor de geloofwaardigheid van het katholieke episcopaat in ons land. In het licht van die verantwoordelijkheid kan ik niet anders dan reageren.'

