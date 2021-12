Bijna vijftig procent van de kinderen die in 2020 geboren zijn, heeft een moeder van buitenlandse afkomst of nationaliteit. Dat meldt het Planbureau.

De moeders van buitenlandse origine of nationaliteit maken 40 procent van de vrouwen op vruchtbare leeftijd uit, maar zij zijn wel goed voor 48 procent van geboorten. Het Planbureau ziet twee verklarende factoren. Ten eerste is er een hogere vruchtbaarheid bij vrouwen van buitenlandse afkomst of nationaliteit. Zo waren er in België gemiddeld 1,5 kinderen per vrouw in België. Voor Belgische vrouwen van buitenlandse origine was dat 1,6 en voor vrouwen met een buitenlandse nationaliteit 2,1, terwijl dit cijfer voor Belgische vrouwen van Belgische afkomst op 1,4 lag.

Daarnaast is er een hoger percentage vrouwen met een buitenlandse nationaliteit in de leeftijdsgroepen waar de vruchtbaarheidscijfers het hoogst zijn (tussen 25 en 35 jaar). Bij Belgische vrouwen van buitenlandse origine is dat niet het geval. Het Planbureau wijst er nog op dat het gemiddeld aantal kinderen per vrouw voor de totale bevolking met 1,5 eerder laag lag vorig jaar.

