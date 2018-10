Bijna 650 politieagenten in Brussel meldden zich ziek

De veiligheid op de Europese en Euraziatische top in Brussel kan wel gegarandeerd worden.

'We werken in ploegen en daarbinnen worden regelmatig aanpassingen gemaakt zodat de meest dringende zaken eerst behandeld worden', vertelt politiewoordvoerster Ilse Van de Keere. Woensdag moest het politiecommissariaat op de Kolenmarkt in Brussel nog dicht door een tekort aan personeel, maar donderdag zijn voorlopig alle commissariaten open.

De politiezone Brussel Noord telt vandaag 120 afwezigen op een korps van 800 mensen, dat zijn er slechts 30 meer dan de bijna 90 agenten die dagelijks ziek zijn.

De politievakbond NSPV ziet de ziekmeldingen als een duidelijk signaal dat het water de agenten zelfs niet meer aan de lippen staat. 'Ik denk dat we al een tijdje onder water zitten', zegt Mario Thys, Brussels voorzitter van politievakbond NSPV. 'We zeggen al maanden aan minister Jan Jambon dat het onleefbaar is, maar hij heeft dat altijd naast zich neergelegd en heeft dat gisteren ook gedaan.

'De politiek moet zich ten eerste de vraag stellen waar men op termijn en zelfs in 2040 naartoe wil met de politie. En ten tweede moet ze beslissen of ze politiemensen of politieambtenaren wil. Die vraag is cruciaal. Soms zijn we ambtenaren en de andere keer weer niet. Een eenvoudig voorbeeld is de Copernicus-toelage, waarvoor we niet beschouwd werden als ambtenaar', aldus Thys.