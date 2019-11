'De regering-Jambon is stelselmatig de tegengeluiden aan het smoren', schrijft Knack-hoofdredacteur Bert Bultinck, 'maar op lange termijn is het in de gracht rijden van critici funest voor een samenleving.'

Herinnert u zich nog de startnota van N-VA-voorzitter Bart De Wever van deze zomer? Die curieuze tekst, met zowel een verwijzing naar de grootsheid van de Mercatorprojectie, die 'de gouden standaard' in de cartografie is, als naar de Vlaamse weiden als 'wiegende zeeën', was midden augustus de opmaat tot het latere Vlaamse regeerakkoord. Onder meer de passages over het onderwijs (excellentie in plaats van gelijke kansen), de (zeer beperkte) klimaatambities en de verstrenging van het integratiebeleid botsten op stevige kritiek. Toch lagen ze in de lijn van wat de partij zeker de laatste jaren voortdurend predikt. In augustus opperden sommigen dat de startnota niet meer dan een vertrekpunt was, een voorzet voor de onderhandelingen. Vandaag, een kleine twee maanden na de start van de regering-Jambon, blijkt de startnota de kern van het regeringsbeleid.

...