Word je de bewindvoerder van een familielid met een handicap, dan is de kans op een juridische martelgang niet gering. 'Ze gaan er bij voorbaat van uit dat je een potentiële fraudeur bent.' Een verhaal over weerbarstige vrederechters, inhalige advocaten en machteloze families.

De juridische lijdensweg van Roland begon twee jaar geleden. Na de dood van zijn moeder nam hij zijn broer Sylvain, die het syndroom van Down heeft en bij haar inwoonde, in huis. De kwestie kwam voor de vrederechter, die vond dat er sprake was van een belangenconflict tussen Roland en Sylvain. Hij gaf de bevoegdheid over diens 'goederen en gelden' aan een advocaat-bewindvoerder. De advocaat krijgt sindsdien Sylvains overheidssteun in beheer en beslist hoeveel de familie ervan ontvangt.

...