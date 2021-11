Beweging.net, de vroegere christelijke arbeidersbeweging ACW, werkt niet langer exclusief samen met de christendemocratische CD&V. Dat maakt het netwerk donderdag bekend. Voortaan kijkt beweging.net ook naar Vooruit en Groen voor systematische samenwerking.

Na de regionale en federale verkiezingen van 2019, verkiezingen waarbij de historische partner CD&V verder wegzakte, besliste beweging.net om de eigen politieke strategie te 'actualiseren'. Na twee jaar studiewerk en discussies is de netwerkorganisatie nu klaar met haar huiswerk en stelt ze haar nieuwe politieke koers voor.

De keuze om niet langer alleen samen te werken met de politiek-historische bedgenoot CD&V springt daarbij het meest in het oog. De samenwerking met CD&V wordt wel 'verder uitgebouwd', maar beweging.net wil duidelijk verbreden. Zo spreekt voorzitter Peter Wouters van mogelijke 'systematische samenwerking' met de linkse partijen Vooruit en Groen.

De politieke verbredingsoperatie komt niet helemaal uit de lucht vallen. Zo vallen de standpunten van beweging.net en de CD&V al een tijdje niet meer 100 procent samen. En vanuit de linkse partijen wordt er ook al jarenlang gelonkt naar de mensen binnen de christelijke zuil die zich niet meer terugvinden in de partijstandpunten van CD&V.

Beweging.net gaat trouwens nog een stapje verder in de verbreding. 'In punctuele dossiers richten we ons naar nagenoeg alle partijen', stelt Wouters. Met welke partijen beweging.net niet wil samenwerken, wordt niet expliciet vermeld.

Met de nieuwe politieke koers wil de netwerkorganisatie naar eigen zeggen een 'verbindende rol' spelen binnen het politieke veld. 'We willen diverse partijen en personen inspireren en ondersteunen wanneer die nauw aanleunen bij ons gedachtengoed en onze standpunten, werking en maatschappijvisie', klinkt het.

De ambitie van het netwerk gaat nog een stap verder. 'We willen mensen zin doen krijgen om via een politiek engagement te werken aan maatschappelijke verandering', luidt het. Beweging.net wil mensen daarbij coachen en trainen.

