Betonstop: Open VLD stelt streefdoel tegen 2025 in vraag

Tex Van berlaer Redacteur Knack.be

Bart Tommelein (Open VLD) denkt dat het quasi onhaalbaar is om het ruimtebeslag tegen 2025 van gemiddeld 6 hectare per dag te halveren naar 3 hectare. Nochtans maakt die doelstelling deel uit van de zogenaamde betonstop. 'We moeten realistisch zijn: de mensen gaan dit niet pikken.'

Bart Tommelein op 30 april 2019.