Bestuurder bestelwagen Mawda nog steeds niet uitgeleverd

Dat melden de SudPresse-kranten en bevestigt het federaal parket. De man werd in juli opgepakt in Groot-Brittannië.

Mawda liet in de nacht van 16 op 17 mei het leven toen de politie de bestelwagen met migranten achtervolgde op de snelweg E42, nabij Bergen. Het meisje werd geraakt door een politiekogel. Ze zat met haar ouders en andere transmigranten in de bestelwagen. De migranten wilden in Groot-Brittannië geraken.

Het parket van Bergen voert het onderzoek naar de politiekogel, terwijl het federaal parket de mensensmokkel onderzoekt. Volgens Sudpresse wachten de ouders nog steeds op vooruitgang in het gerechtelijk dossier. Ook het regularisatiedossier sleept aan.