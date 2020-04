SP.A-senator Bert Anciaux, zelf directeur van een woonzorgcentrum in Neder-Over-Heembeek, toont begrip voor de Vlaamse aanpak.

1. Vlaams welzijnsminister Wouter Beke (CD&V) staat in het middelpunt van een storm. Terecht?Bert Anciaux: De kritiek is vaak heel goedkoop. Wouter Beke heeft zeker fouten gemaakt, maar wie niet? We zijn allemaal onvoorbereid begonnen aan deze strijd. Laten we niet vergeten dat Beke al op 11 maart de rusthuizen sloot. Als een van de eersten nam hij een verregaande maatregel. 2. Lijden de woonzorgcentra dan niet aan het tekort aan beschermend materiaal?Anciaux: In het begin was er geen kat die zei dat mondmaskers naar de woonzorgcentra moesten. Er werd 100 procent gefocust op ziekenhuizen, zowel door de politieke als door de medische wereld. Alle specialisten raadden ons aan om zelf mondmaskers te laten maken. Daarmee zijn we begonnen, maar ik ben ook 'echte' mondmaskers beginnen zoeken. Ook collega's deden dat en wij hebben een voorraad kunnen aanleggen. Dat was onze verdomde plicht. Vandaag heb ik voldoende beschermingsmateriaal voor minstens anderhalve maand. Ik kan niet spreken van chaos. 3. Maar moet de overheid die taak niet op zich nemen? Anciaux: Ik vind dat je een gedeelde verantwoordelijkheid hebt. Als directeur heb ik de bewoners beloofd dat ze veilig en gelukkig konden zijn. Elk personeelslid dat uitgevallen is, hebben we vervangen. Maar elke nieuwe mens die ik binnenhaal is natuurlijk een potentieel besmettingsgevaar. Ik laat hen ook testen, uit eigen zak betaald. Ik ken woonzorgcentra die niemand hebben vervangen en die een bezettingsgraad kennen van 50 procent. Een schande. Ze vragen veel geld aan bewoners, maar willen geen euro besteden aan eigen aankopen. Ik begrijp niet dat ze alleen maar naar de Vlaamse overheid kijken.4. Waar haalde u de mondmaskers?Anciaux: Langs vele wegen. Ik ben op bedeltocht gegaan bij mijn collega's. Daarnaast kocht ik er via het internet - vaak aan hoge prijzen. Gisteren heb ik in Gent nog 1.000 gespecialiseerde FFP2-maskers op de kop kunnen tikken. 5. Her en der duiken berichten op over tekorten aan zuurstof. Geldt dat ook voor uw centrum?Anciaux: Ja, daar lig ik nu wakker van. Ik ben heel de voormiddag in de weer geweest met het zoeken naar oplossingen. De ziekenhuizen lijken in orde te zijn, maar het tekort in de woonzorgcentra wordt nijpend.