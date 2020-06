Professor Bernard Vanheusden (43) is verkozen tot rector van de Universiteit Hasselt. Hij haalde het in de tweede stemronde met 126 stemmen. Vanheusden volgt de huidige rector Luc De Schepper op die zestien jaar lang de UHasselt leidde.

De andere kandidaat Piet Pauwels behaalde 90 stemmen. Er waren verder 5 blanco stemmen.

'Ik ben aangenaam verrast door de score. Dat had ik niet verwacht. Het is een duidelijk mandaat', zo reageerde de pas verkozen rector toen de uitslag bekend werd gemaakt.

Bernard Vanheusden is afkomstig uit Bilzen. Hij studeerde na een kandidatuur Wijsbegeerte af als master in de Rechten aan de KU Leuven. In 2001 begon hij als assistent voor de rechtsvakken aan de faculteit Bedrijfseconomische Wetenschappen van UHasselt. In 2007 behaalde Bernard Vanheusden zijn doctoraatstitel met zijn onderzoek rond brownfieldontwikkeling.

De nieuwe rector is momenteel hoogleraar aan de faculteit Rechten van UHasselt waar hij gespecialiseerd is in milieurecht. Sinds 2016 is hij ook vicedecaan van de faculteit en leidt hij de onderzoeksgroep CORe (Centrum Overheid en Recht). Binnen het Centrum voor Milieukunde (CMK) bouwde hij ook de eenheid Omgevingsrecht uit.

Professor Vanheusden is de vierde rector van de UHasselt, na Louis Verhaegen (1972-1988), Harry Martens (1988-2004) en Luc De Schepper (2004-2020). Op 1 oktober begint hij aan zijn eerste termijn als rector. Op 10 september zal de raad van bestuur de vicerectoren aanstellen. Ook hun mandaat loopt tot en met 30 september 2024.

De komende vier jaar staat Bernard Vanheusden en de UHasselt voor tal van uitdagingen. 'We zijn de afgelopen tien jaar flink gegroeid. Als organisatie moeten we performanter en transparanter worden er ervoor zorgen dat er meer doorstroming komt van informatie. Op onderwijsplan moeten we echt wel terug de innovator worden die we waren in het verleden. Op vlak van onderzoek willen we in speerpunten tot de top behoren. Ook moet de universiteit verduurzaamd worden. Dat klinkt wat hol maar we willen echt maken dat we van ons duurzaamheidsbeleid een uithangbord willen maken.'

Vanaf het academiejaar 2021 mag de UHasselt ook vier nieuwe richtingen organiseren. Dat worden er waarschijnlijk vijf. 'Die vijfde is al goedgekeurd. Budgettair is het plaatje nog niet rond. Daarvoor moeten we opnieuw gaan onderhandelen met de Vlaamse overheid. Het kan niet zijn dat ze ons een pakket geven dat verlieslatend is. We gaan absoluut voor die nieuwe richtingen gaan.'

Bernard Vanheusden is als advocaat beperkt verbonden aan Monard Law. Hij is gehuwd en heeft drie kinderen.

