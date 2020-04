'Je kunt je beschermen met alles wat je wilt, maar het kan altijd gebeuren dat je even je ogen of je neus aanraakt', zegt chirurg Marco Stabile vanuit het Noord-Italiaanse Piacenza.

Hij zegt te hopen dat Italië, nog steeds het Europese land dat het zwaarst is getroffen door het coronavirus, eindelijk de zogenoemde piek van de epidemie heeft bereikt. Maar zeker weten doet hij dat niet. De minzame Marco Stabile, in normale tijden het hoofd van de afdeling Plastische Chirurgie in het Castel San Giovanni-ziekenhuis in Piacenza, is dezer dagen bijna voltijds met doodzieke coronapatiënten in de weer. Twee weken geleden spraken we hem al. Vandaag maakt hij zich op de eerste plaats zorgen over het stijgend aantal collega's dat uitvalt of zelfs overlijdt als gevolg van het longvirus.

Hoe is de situatie in uw ziekenhuis op dit moment?Marco Stabile: We hebben meer gecompliceerde klinische gevallen dan twee weken geleden. Veertig patiënten worden momenteel beademd met behulp van een gezichtshelm. Het aantal doden is de afgelopen week ook opnieuw gestegen en onze intensievezorgafdeling ligt helemaal vol - we hebben ook op onze normale afdelingen plaats ingeruimd voor geïntubeerde patiënten. Beschikt u nog over voldoende medisch materiaal?Stabile: Dat wel. Via de Italiaanse vereniging van plastisch chirurgen, die ik voorzit, heb ik voor ons ziekenhuis wel achthonderd beschermende jassen gekocht. Mijn vereniging doet al tien jaar humanitaire missies in heel de wereld, maar vandaag is onze missie hier, in mijn eigen ziekenhuis. Dat is toch wel het toppunt. Maar goed, als ik zie dat er iets ontbreekt, wacht ik ook echt niet op de overheid. Dan neem ik mijn telefoon en als het enigszins kan, koop ik het zelf.Afgelopen weekend vielen in Italië in 24 uur tijd opnieuw bijna 1000 coronadoden te betreuren.Stabile: Inderdaad, en nu beginnen ook meer en meer gezondheidswerkers ziek te worden. Een studievriend die aan het hoofd stond van een privéziekenhuis in Cremona is een week geleden gestorven. Hij was 64 jaar oud. Tot nu zijn in Italië al 45 dokters gestorven. Je kunt je beschermen met een masker, een pak, handschoenen, met alles wat je wilt, maar het kan altijd gebeuren dat je even je ogen of je neus aanraakt. Extreme vermoeidheid speelt dokters en verpleegkundigen ook parten.Hoe verklaart u het hoge aantal doden in Italië?Stabile: Je moet het aantal doden zien in verhouding tot het aantal besmettingen. Naar dat laatste aantal hebben we het raden zolang we niet heel de bevolking testen. Ik denk nog altijd dat het sterftecijfer ook in Italië rond de 2 procent schommelt, maar zeker weten we dat niet.Ziet u ook dat meer mannen dan vrouwen ernstig ziek worden door het coronavirus?Stabile: Zeker. De verhouding hier is drie mannen voor één vrouw, maar een verklaring heb ik niet.U bent plastisch chirurg, maar waaruit bestaan uw taken vandaag?Stabile: Ik verricht nu allerhande chirurgische ingrepen, zoals tracheotomieën voor patiënten op intensieve zorg die kunstmatige beademing nodig hebben. Ik help waar ik kan. Alleen op donderdag werk ik nog als plastisch chirurg, om agressieve melanomen te verwijderen. Daarbij is me deze week iets curieus overkomen. Voorafgaand aan een interventie onderzoeken we altijd de patiënt. We maken een elektrocardiogram van het hart en een radiografie van de longen. Wat zag ik deze week op de radiografie van mijn patiënte? Een ernstige longontsteking. Die vrouw wist niet eens dat ze die had. En dus heb ik haar op corona getest, en ze bleek positief. De chirurgische ingreep is voorlopig uitgesteld, want eerst moet die longontsteking worden verzorgd, en pas dan kunnen we opereren. Maar dat is dus ook een groot deel van het probleem: veel mensen weten niet dat ze besmet zijn, en zelfs niet dat ze ziek zijn. Ze zitten rustig thuis, maar ze als je begint te zoeken, vind je problemen.Hebt u zichzelf ook laten testen?Stabile: Ja, omdat ik in contact ben geweest met die patiënte. Maar goed, je werkt sowieso in een ziekenhuis met 120 patiënten die allemaal besmet zijn met het coronavirus. Vanochtend is ook het hoofd van onze spoedafdeling getest en vervolgens naar huis gegaan omdat hij zich niet lekker voelde. Het is heel goed mogelijk dat we hier allemaal ziek worden. Zelf weet ik het resultaat pas over een paar dagen. Maar ik voel me goed en heb de test op de eerste plaats uit voorzorg gedaan.