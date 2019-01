Bende van Nijvel: opgepakte ex-speurder aangehouden door onderzoeksrechter in Charleroi

In het onderzoek naar de Bende van Nijvel is de voormalige speurder van de Delta-cel Philippe V. woensdag opgepakt. Donderdag besloot de onderzoeksrechter in Charleroi om hem ook effectief aan te houden. Dat bevestigt het federaal parket. 'Het is geen nieuw element in de zaak maar het gaat om het sluiten van deuren', zegt woordvoerster Wenke Roggen.

De arrestatie kadert in de discussie over de wapenvondst van november 1986 in Ronquières. Philippe V. was in de jaren 80 een tijdlang lid van de cel-Delta die toen onder leiding van de Dendermondse onderzoeksrechter Freddy Troch het onderzoek voerde naar de Bende van Nijvel.

V. lag in november 1986 aan de basis van een belangrijke wapenvondst in het kanaal Brussel-Charlerloi in Ronquières. Een jaar eerder had een zoektocht in dezelfde zwaaikom niets opgeleverd.

V. heeft altijd beweerd dat die zoekactie er is gekomen door klassiek politiewerk. Maar in 2013 bleek uit wetenschappelijk onderzoek dat die voorwerpen pas enkele dagen voor de vondst in november 1986 in het kanaal gedumpt konden zijn.

Dat versterkte het vermoeden van de onderzoeksrechter en de speurdersploeg dat er manipulatie in het spel was.

Verdachte ontkent aantijgingen

De oud-speurder ontkent dat hij het onderzoek heeft gemanipuleerd en dat hij in contact stond met de Bende. Dat zegt zijn advocaat Walter Damen aan VRT Nieuws.

'Mijn cliënt is heel formeel: hij zegt op geen enkele manier het onderzoek te hebben gemanipuleerd, op geen enkele manier contact te hebben gehad met de Bende van Nijvel', aldus Damen woensdagavond laat.

De intussen gepensioneerde speurder werd eerder op de dag ondervraagd in verband met de vondst van wapens in het kanaal bij Ronquières in 1986. 'Zo'n verhoor is niet evident', aldus zijn advocaat. 'In januari 2019 vragen ze hem naar informatie over november, december 1986. Dat is moeilijk want bij elke zin moet je zeggen: "Denk ik" of "Ik weet het niet meer".'

Volgens de VRT wordt de oud-speurder donderdag voorgeleid bij de onderzoeksrechter die over zijn aanhouding beslist. De onderzoeksrechter in Charleroi besloot donderdag om de man ook effectief aan te houden.