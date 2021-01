Het is volgens Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) niet nodig om hele scholen te sluiten van zodra er een besmetting met de Britse variant van het coronavirus opduikt.

'Zo'n lineaire regel is totaal onzinnig', zei hij dinsdag in De Ochtend op Radio 1. Hij pleit voor precisiewerk, waarbij 'niet paniekerig en alarmistisch, maar realistisch en voorzichtig' te werk gegaan wordt.

In de Antwerpse gemeenten Edegem en Kontich hebben twee scholen deze week de deuren gesloten omdat er enkele besmettingen met de Britse variant zijn opgedoken. De leerkrachten, de leerlingen en hun gezinnen zijn in quarantaine geplaatst. Volgens minister Weyts moet de reactie op besmettingen steeds ingegeven zijn door de inschatting van de lokale situatie door experten. Sowieso een hele school sluiten als er een besmetting wordt vastgesteld, is onzinnig, vindt Weyts. 'Er moet ingeschat worden hoeveel besmettingen er zijn. Om hoeveel gezinnen gaat het? Ging het om reizigers? Om volwassenen? Zijn er risico's op bijkomende besmettingen? We moeten altijd op basis van de gegevens die voorhanden zijn de situatie inschatten, maar niet zomaar scholen sluiten en gezinnen in quarantaine plaatsen op grond van één besmetting.'

Morgen/woensdag staat er nieuw overleg met het onderwijsveld op de agenda. Mogelijk wordt de krokusvakantie met een week verlengd, maar zeker is dat niet. 'Dat zou in het nadeel van de meest kwetsbaren zijn. Maar zeg nooit nooit, wij nemen onze verantwoordelijkheid. Maar scholen sluiten zou altijd de laatste maatregel moeten zijn.'

Ook tegenover een mondmaskerplicht voor jonge kinderen is Weyts terughoudend. 'Alleen al omwille van de discussie die erover bestaat onder wetenschappers. Als er twijfel is, geef ik het voordeel van de twijfel aan de meest kwetsbaren en aan onze kinderen.'

