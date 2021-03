Ook voor minister van Onderwijs Ben Weyts is het onduidelijk wat het Overlegcomité vrijdag nu beslist heeft over de kotbubbel. Dat verklaarde hij zaterdagochtend op Radio 1. Hij vraagt om de studenten die al samen een bubbel vormen enige rechtszekerheid te geven.

De discussie over de kotbubbel sleept al lang aan. Zo'n kotbubbel laat studenten toe om met hun kotgenoten een huishouden te vormen. Veel studenten gaan niet meer naar huis maar kiezen ervoor op hun kot te blijven. Minister Weyts bereikte met de regio's, universiteiten en experts een akkoord over de kotbubbel, maar dat is vrijdag opnieuw niet afgeklopt op het Overlegcomité.

Weyts vraagt om het ministerieel besluit daarrond aan te passen. Dat heel wat studenten vandaag al zo'n bubbel vormen 'is al de realiteit'. 'Geef die mensen enige rechtszekerheid', stelt hij.

De verschillende regeringen beslisten vrijdag om in het hoger onderwijs wel enkele versoepelingen te treffen. Vanaf 15 maart zullen hogescholen en universiteiten 20 procent van hun campuscapaciteit kunnen benutten (tegen nu nog 10 pct), en alle studenten kunnen opnieuw twee halve dagen of één hele dag per week les volgen op de campus. Weyts wil dat mogelijk na de paasvakantie nog uitbreiden. 'Nog dit academiejaar moeten studenten elkaar allemaal opnieuw kunnen zien op de campus', verklaart hij.

De discussie over de kotbubbel sleept al lang aan. Zo'n kotbubbel laat studenten toe om met hun kotgenoten een huishouden te vormen. Veel studenten gaan niet meer naar huis maar kiezen ervoor op hun kot te blijven. Minister Weyts bereikte met de regio's, universiteiten en experts een akkoord over de kotbubbel, maar dat is vrijdag opnieuw niet afgeklopt op het Overlegcomité. Weyts vraagt om het ministerieel besluit daarrond aan te passen. Dat heel wat studenten vandaag al zo'n bubbel vormen 'is al de realiteit'. 'Geef die mensen enige rechtszekerheid', stelt hij. De verschillende regeringen beslisten vrijdag om in het hoger onderwijs wel enkele versoepelingen te treffen. Vanaf 15 maart zullen hogescholen en universiteiten 20 procent van hun campuscapaciteit kunnen benutten (tegen nu nog 10 pct), en alle studenten kunnen opnieuw twee halve dagen of één hele dag per week les volgen op de campus. Weyts wil dat mogelijk na de paasvakantie nog uitbreiden. 'Nog dit academiejaar moeten studenten elkaar allemaal opnieuw kunnen zien op de campus', verklaart hij.