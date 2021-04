Vlaams onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) zegt in De Zondagdat wat hem betreft de scholen inderdaad na de Paasvakantie open gaan, zoals beloofd. 'Ik stap maandag met een voorstel naar het onderwijsveld.'

Weyts is ervan overtuigd dat hij eruit zal komen met het onderwijsveld. 'Het onderwijsveld zit al de hele crisis op één lijn. Ons voorstel zal trouwens óók ondersteund worden door virologen.' De uiteindelijke beslissing legt echter bij het Overlegcomité aanstaande woensdag. 'Ik ga ervan uit dat deze keer wél het voorstel van het onderwijsveld gerespecteerd zal worden. Tot mijn spijt is dat in het verleden niet altijd gebeurd. (op dreef) Waarom zijn de scholen eigenlijk gesloten? Om virologische redenen? Neen, ook Geert Molenberghs (biostatisticus, red.) zegt dat kinderen beter in een gecontroleerde omgeving zitten. Om pedagogische redenen? Zéker niet.'

Waarom de scholen dan toch dicht gingen, wil Weyts niet zeggen, om zijn collega's niet af te vallen. 'De Vlaamse regering heeft álles gedaan om de scholen open te houden. We bleken helaas alleen te staan.'

Het is niet de eerste keer dat Vlaanderen het onderspit delft, constateert De Zondag. Is Jan Jambon zo'n slechte onderhandelaar? 'Integendeel, Jan is een uitstekende onderhandelaar. (feller) Moet ik opsommen wat wij wél bereikt hebben? De samenstelling van het overlegcomité, dát is het probleem. Vlaanderen is ondervertegenwoordigd. Maar goed: dat debat is voor na de crisis.'

Lees het volledige interview met Ben Weyts in De Zondag.

Weyts is ervan overtuigd dat hij eruit zal komen met het onderwijsveld. 'Het onderwijsveld zit al de hele crisis op één lijn. Ons voorstel zal trouwens óók ondersteund worden door virologen.' De uiteindelijke beslissing legt echter bij het Overlegcomité aanstaande woensdag. 'Ik ga ervan uit dat deze keer wél het voorstel van het onderwijsveld gerespecteerd zal worden. Tot mijn spijt is dat in het verleden niet altijd gebeurd. (op dreef) Waarom zijn de scholen eigenlijk gesloten? Om virologische redenen? Neen, ook Geert Molenberghs (biostatisticus, red.) zegt dat kinderen beter in een gecontroleerde omgeving zitten. Om pedagogische redenen? Zéker niet.'Waarom de scholen dan toch dicht gingen, wil Weyts niet zeggen, om zijn collega's niet af te vallen. 'De Vlaamse regering heeft álles gedaan om de scholen open te houden. We bleken helaas alleen te staan.'Het is niet de eerste keer dat Vlaanderen het onderspit delft, constateert De Zondag. Is Jan Jambon zo'n slechte onderhandelaar? 'Integendeel, Jan is een uitstekende onderhandelaar. (feller) Moet ik opsommen wat wij wél bereikt hebben? De samenstelling van het overlegcomité, dát is het probleem. Vlaanderen is ondervertegenwoordigd. Maar goed: dat debat is voor na de crisis.'Lees het volledige interview met Ben Weyts in De Zondag.