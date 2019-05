In Nederland bestaat het al, maar Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) wil het nu ook in Vlaanderen invoeren. Ex-Boerenbond-topman Piet Vanthemsche moet het systeem de komende maanden uitwerken, schrijft Het Nieuwsblad maandag.

Wie geen plofkip, maar een normaal gekweekte hen op zijn bord wil, zal die in de winkel dan ook duidelijk kunnen vinden. Die zal dan wel een stuk duurder zijn, luidt het. Een fairtradelabel voor producten die op een eerlijke manier zijn gemaakt, bestaat al. Net als een label voor biologisch geteelde producten. Maar een dierenwelzijnslabel bestaat nog niet.

Minister Weyts had voor Vlaanderen graag samengewerkt met de Nederlanders, maar dat blijkt niet mogelijk te zijn. Hij verandert daarom het geweer van schouder en neemt nu Piet Vanthemsche onder de arm om zelf een systeem voor heel Vlaanderen uit de grond te stampen. Bedoeling is dat zowel de warenhuizen als de slagers mee in het systeem stappen.

Vraag is wel wie gaat controleren of producenten respect opbrengen voor dierenwelzijn. Vanthemsche zal het moeten uitzoeken. Maar hoe dan ook is het label een werk voor de volgende minister van Dierenwelzijn.