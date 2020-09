De Belgische regering is bereid om 'een aantal' asielzoekers van op het Griekse eiland Lesbos op te vangen. Het is wachten op een officieel verzoek van de Griekse regering.

Nadat het migrantenkamp Moria op het Griekse eiland Lesbos eerder deze week in vlammen opging, zitten meer dan 12.000 mensen op het eiland vast in precaire omstandigheden.

In een persmededeling laat het kabinet van minister voor Asiel en Migratie Maggie De Block (Open VLD) weten dat België zich bereid om 'een aantal' asielzoekers op zijn grondgebied op te vangen. 'De situatie is ernstig. Ook al doen we al veel meer dan de meeste lidstaten, wilt België zich opnieuw solidair tonen met Griekenland', klinkt het.

De Block vraagt aan de Griekse regering om de concrete opvangsbehoeften in kaart te brengen, op basis waarvan ze zal oordelen wat mogelijk is. Ook vraagt De Block aan de Europese Unie om een coörinerende rol opneemt. Donderdag besliste de federale regering om een B-Fast-team met dertien artsen en verplegers te sturen naar Lesbos nadat Griekenland een hulpaanvraag had ingediend bij de Wereldgezondheidsorganisatie.

De Block benadrukt in het persbericht dat er dringend nood is aan structurele solidariteitsmechanismen wanneer een lidstaat in nood verkeert. 'Ad-hocoplossingen, crisis na crisis, zijn een pleister op een houten been.' Op dertig september presenteert de Europese Commissie haar nieuwe voorstel voor de hervorming van het Europees Asiel- en Migratiesysteem .

