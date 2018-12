Belgische Red Lions als favoriet naar het WK hockey in India: 'Wij gaan voor goud'

De Belgische Red Lions hebben een status te verdedigen in Bhubaneswar, 'de stad van de tempels', waar op 28 november het wereldkampioenschap hockey van start gaat. 'Als we tegen Nederland spelen, is het niet langer met het idee: hopen dat we niet afgaan.'