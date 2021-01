De voorbije vijf jaar slaagde de Belgische overheid erin om niet minder dan 464 mensen te veroordelen voor feiten die verband houden met terroristische activiteiten. Dat maakte minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) bekend naar aanleiding van een werkbezoek bij het federaal parket. 'België is daarmee koploper in Europa.'

Het begon in 2015 met de veroordeling van Fouad Belkacem, de oprichter van Sharia4Belgium. Samen met hem werden een veertigtal leden van deze door salafisten geïnspireerde moslimorganisatie veroordeeld door de strafrechtbank van Antwerpen.

Tijdens het proces tegen Sharia4Belgium verschenen slechts negen verdachten op de hoorzittingen. De rechtbank veroordeelde de afwezige verdachten tot 15 jaar gevangenisstraf. Hakim Elouassaki, ook lid van Sharia4Belgium, werd veroordeeld tot 28 jaar gevangenisstraf voor moord gepleegd in een terroristische omgeving.

De laatste veroordeling werd begin dit jaar uitgesproken voor een 23-jarige man die een aanval op de Amerikaanse ambassade in Brussel had gepland. De man werd op 22 juli 2019 gearresteerd nadat de Staatsveiligheid te weten was gekomen dat hij van plan was om met een auto gevuld met explosieven in te rijden op de ambassade. Hij werd veroordeeld tot 7 jaar gevangenisstraf.

Bij de bijna 500 veroordelingen zijn er ook 200 jihadisten die zich nog in Syrië of Irak bevinden of bevonden. Het is niet duidelijk hoeveel van hen nog in leven zijn.

Vincent Van Quickenborne: 'Het federaal parket is het neusje van de zalm binnen justitie. Het levert uitmuntend werk in de strijd tegen het internationaal terrorisme, maar we moeten alert blijven en doorgaan met het vervolgen van alle personen die op enigerlei wijze betrokken zijn bij terroristische activiteiten.'

Federaal procureur Frédéric Van Leeuw: 'Het aantal arrestaties en veroordelingen is groot en dat toont vooral de omvang van het probleem aan. Nu de meeste branden zijn geblust, moeten we blijven vechten om te voorkomen dat jonge mensen worden geradicaliseerd.'

