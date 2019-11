Toon Aerts had meer verwacht van zijn seizoensbegin, maar de Belgische kampioen veldrijden blijft strijdbaar. 'Het zou me verbazen als Eli Iserbyt dit niveau de hele winter aanhoudt.'

In het seizoen 2018-2019 was hij de evenknie van Wout van Aert, en bij momenten zowaar zelfs zijn meerdere. Toon Aerts won vorige winter de Wereldbeker en werd Belgisch kampioen. De Rijkevorselaar hees zich naar de eerste plaats op de UCI-ranglijst. Dat beloofde: Mathieu van der Poel zou laat aan zijn veldritseizoen beginnen en Van Aert ontbreekt jammer genoeg door blessures. Elke kenner dacht dat Aerts het seizoensbegin zou domineren, maar dat was buiten Eli Iserbyt gerekend, die zeven grote veldritten won. Wereldkampioen Van der Poel is er ondertussen weer bij. Kans gemist? 'Ik had gedacht meer te winnen in september en oktober. Een cross of drie, vier op z'n minst. Het werd er één, en dan nog een cross waar Iserbyt niet reed', zegt de Belgische kampioen veldrijden. 'Neem Wout en Mathieu weg, en dan ben ik normaal de sterkste. Dacht ik. Niemand had verwacht dat Iserbyt zo sterk voor de dag zou komen. Hijzelf ook niet, denk ik. Dan is de vraag: ligt het aan Eli of aan de tegenstand?'

...