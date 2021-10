Het Belgische fregat Leopold I mag niet deelnemen aan de NAVO-oefening 'Joint Warrior'. De jonge bemanning blijkt niet voldoende opgeleid te zijn en haalde de verplichte standaarden om deel te nemen niet. 'Ongezien, een afgang voor onze marine', zegt een anonieme marine-officier. Defensie bevestigt dat de Leopold I aan de kaai in Den Helder (Nederland) ligt. Dat bericht VRT NWS.

Vorige week nog liet Defensie weten dat de Leopold I 'met de jongste bemanning ooit' zou deelnemen aan de oefening. 65 procent van de bemanning is jonger dan 35 jaar, klonk het toen. 'Aan Joint Warrior nemen zowel schepen, onderzeeërs, vliegtuigen, helikopters als grondtroepen deel. Daardoor leren de schepen in het verband niet enkel samenwerken, maar ook samen trainen in het hoogste geweldspectrum.'

Voor aanvang van de oefening bleek echter dat de jonge bemanning niet voldoende getraind bleek om veilig te kunnen deelnemen aan de internationale oefening. 'We zijn een stuk slachtoffer van de nieuwe jonge garde die zeer snel moest worden klaargestoomd', bevestigt Oliver Vogels, woordvoerder van de marine. 'Bovendien moet iedereen die op een schip wordt ingezet twee tot drie functies kunnen uitvoeren. Dat is eigenlijk uniek bij de marine en vergt dus twee tot drie keer meer opleiding van de jonge matrozen.'

Binnen de marine kijkt men op dat de Leopold I door het ijs is gezakt. 'Dit soort oefeningen zijn uniek voor een bemanning. Dat de Leopold I niet mee kon, is ongezien', zegt een officier. 'We moeten als gekken nieuwe rekruten aanwerven en degelijk opleiden van minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS), maar daar heb je trainers en vooral tijd voor nodig. En die ontbreekt vaak.' 'De bemanning heeft de voorbije drie weken extra opleiding en drills gekregen', zegt Vogels. 'We hebben extra opleiders erbij gehaald met veel ervaring.' Als alles goed gaat kan de Leopold I volgende week uitvaren en mogelijk nog aansluiten bij de andere schepen.

