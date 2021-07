Zara Rutherford, een 19-jarige vrouw met de dubbele Belgisch-Britse nationaliteit, heeft aangekondigd dat ze als jongste vrouw ooit solo de wereld rond wil vliegen in een klein vliegtuig. Het huidige record staat op naam van de Amerikaanse Shaesta Wai, die op dat moment 30 jaar oud was.

Zara Rutherford heeft een Engelse vader en Belgische moeder. Haar vader, Sam Rutherford, is een voormalige Britse legerpiloot die gestationeerd was in België. Het is via hem dat ze de liefde voor het vliegen te pakken kreeg. Op haar 14 jaar begon ze aan de training om een pilootbrevet te halen.

Vandaag kondigde de 19-jarige pilote haar recordpoging officieel aan op het vliegveld Popham Airfield in de nabijheid van de stad Winchester. Ze maakte bekend dat ze op 11 augustus vanuit België zal vertrekken op haar grote avontuur. Afhankelijk van verschillende factoren zoals de weersomstandigheden zal haar tocht rond de wereld twee tot drie maanden duren. De route die ze aflegt is vanaf 11 augustus ook live te volgen via de website www.flyzolo.com.

51.000 kilometer

Als ze haar solovlucht volbrengt, zal Zara Rutherford over 52 landen vliegen en 27.685 zeemijlen afleggen, dat is goed voor meer dan 51.000 kilometer. Bovendien zal ze het record van jongste vrouw ooit die een solovlucht rond de wereld maakte in een sportvliegtuig fors verbeteren. Zara wil er op die manier voor zorgen dat meer meisjes zich gaan interesseren voor de luchtvaart.

De jongste man die de solovlucht volbracht is momenteel Mason Andrews, op dat moment 18 jaar. Het ultralichte sportvliegtuig waarmee Rutherford de recordpoging zal ondernemen is van het type Shark ultralight, dat wordt gezien als het snelste microlichte vliegtuig. Het heeft een kruissnelheid van 300 kilometer per uur. Normaal is het een tweezitter, maar voor deze onderneming werd een stoel verwijderd en een extra benzinetank toegevoegd. (Belga)

