De Europese staatshoofden en regeringsleiders zijn dinsdag overeengekomen dat de Europese Unie dit jaar minstens 100 miljoen vaccins zal weggeven aan minderbedeelde landen en regio's. België neemt er daarvan maximaal vier miljoen voor zijn rekening. Dat verneemt Knack in regeringskringen.

Op de Europese top in Brussel hebben de staatshoofden en regeringsleiders dinsdagnamiddag beslist om minstens 100 miljoen vaccins tegen covid-19 weg te schenken. Van die 100 miljoen zal België dit jaar 850.000 tot vier miljoen stuks voor zijn rekening nemen, verneemt Knack in regeringskringen.

Bedoeling is om die via het COVAX-initiatief van de Wereldgezondheidsorganisatie te verdelen. Elke lidstaat kan daarbij aangeven naar welke regio of welk werelddeel ze die schenking graag wil zien vertrekken. België zal onder meer Afrika en de Westelijke Balkan als eindbestemming oormerken.

In juli zullen er 150.000 stuks worden weggeven, in augustus 700.000, bevestigt het kabinet van minister van Ontwikkelingssamenwerking Meryame Kitir (Vooruit). Nadien hangen verdere schenkingen af van de open vraag of de leveringen aan België - en bijgevolg de vaccinatiecampagne - zoals gepland blijven verlopen. Indien niet, zal de schenking naar een later tijdsstip worden verschoven. 'Onze eigen campagne mag geen vertraging oplopen', vertelt premier Alexander De Croo (Open VLD)

In totaal bestelde België ruim 30 miljoen dosissen, te veel voor de totale bevolking. Ons land heeft tot op de dag van vandaag 6,125 miljoen dosissen ontvangen. De komende maand worden er volgens de huidige planning nog minstens een kleine vijf miljoen vaccins verwacht - de toekomstige leveringen van AstraZeneca en Johnson&Johnson zitten daar nog nauwelijks tot niet bij.

De Europese Unie heeft tot op de dag van vandaag bijna 1,785 miljard dosissen aangekocht en heeft daarnaast nog enkele honderden miljoenen dosissen in optie. Voor de komende jaren heeft de Unie reeds 1,8 miljard dosissen van BioNTech/Pfizer besteld, waarvan 900 miljoen in optie. Tegen eind deze week zullen 170 miljoen Europeanen een eerste prik hebben gekregen. Dat is 46 procent van de volwassen bevolking.

Het Europees initiatief komt er nadat president Amerikaans Joe Biden vorige week aankondigde dat de Verenigde Staten 200 miljoen dosissen zullen wegschenken. De Verenigde Staten hebben nog tientallen miljoenen dosissen van AstraZeneca liggen, terwijl het vaccin nog steeds niet door de bevoegde diensten is goedgekeurd.

Omdat India momenteel zwaar getroffen wordt door het coronavirus, heeft het land zijn export van vaccins voorlopig tot het einde van dit jaar opgeschort. Daardoor dreigen aanzienlijke tekorten elders in de wereld.

Op de Europese top in Brussel hebben de staatshoofden en regeringsleiders dinsdagnamiddag beslist om minstens 100 miljoen vaccins tegen covid-19 weg te schenken. Van die 100 miljoen zal België dit jaar 850.000 tot vier miljoen stuks voor zijn rekening nemen, verneemt Knack in regeringskringen. Bedoeling is om die via het COVAX-initiatief van de Wereldgezondheidsorganisatie te verdelen. Elke lidstaat kan daarbij aangeven naar welke regio of welk werelddeel ze die schenking graag wil zien vertrekken. België zal onder meer Afrika en de Westelijke Balkan als eindbestemming oormerken. In juli zullen er 150.000 stuks worden weggeven, in augustus 700.000, bevestigt het kabinet van minister van Ontwikkelingssamenwerking Meryame Kitir (Vooruit). Nadien hangen verdere schenkingen af van de open vraag of de leveringen aan België - en bijgevolg de vaccinatiecampagne - zoals gepland blijven verlopen. Indien niet, zal de schenking naar een later tijdsstip worden verschoven. 'Onze eigen campagne mag geen vertraging oplopen', vertelt premier Alexander De Croo (Open VLD)In totaal bestelde België ruim 30 miljoen dosissen, te veel voor de totale bevolking. Ons land heeft tot op de dag van vandaag 6,125 miljoen dosissen ontvangen. De komende maand worden er volgens de huidige planning nog minstens een kleine vijf miljoen vaccins verwacht - de toekomstige leveringen van AstraZeneca en Johnson&Johnson zitten daar nog nauwelijks tot niet bij. De Europese Unie heeft tot op de dag van vandaag bijna 1,785 miljard dosissen aangekocht en heeft daarnaast nog enkele honderden miljoenen dosissen in optie. Voor de komende jaren heeft de Unie reeds 1,8 miljard dosissen van BioNTech/Pfizer besteld, waarvan 900 miljoen in optie. Tegen eind deze week zullen 170 miljoen Europeanen een eerste prik hebben gekregen. Dat is 46 procent van de volwassen bevolking.Het Europees initiatief komt er nadat president Amerikaans Joe Biden vorige week aankondigde dat de Verenigde Staten 200 miljoen dosissen zullen wegschenken. De Verenigde Staten hebben nog tientallen miljoenen dosissen van AstraZeneca liggen, terwijl het vaccin nog steeds niet door de bevoegde diensten is goedgekeurd. Omdat India momenteel zwaar getroffen wordt door het coronavirus, heeft het land zijn export van vaccins voorlopig tot het einde van dit jaar opgeschort. Daardoor dreigen aanzienlijke tekorten elders in de wereld.