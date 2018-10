België vraagt Nederland ambassadeur goed te keuren na omstreden benoeming

De benoeming hing een jaar in de lucht en werd pas mogelijk na een wijziging van het organiek reglement. Het aangepaste koninklijk besluit dat op 19 juli werd gepubliceerd in het Staatsblad, maakt het mogelijk om een ambassadeur te benoemen zonder dat die diplomaat is. Een dag na de publicatie besliste het directie­comité om op 10 augustus een extra bijeenkomst te houden.

Op 30 juli had het een intern bericht verspreid met een oproep tot kandidaten voor de functie van posthoofd in Den Haag. In dat bericht stond dat het directiecomité in zijn zitting van 12 december 2017 geen ambtenaar van de buitenlandse carrière heeft voorgesteld voor het uitoefenen van de functie van posthoofd in Den Haag. Volgens De Standaard bleek niemand van de buitenlandcarrière te voldoen aan de criteria, een primeur.

Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders verzocht daarom in dezelfde mail om 'een ambtenaar van de binnencarrière, of de houder van een managementfunctie of een staffunctie die niet behoort tot de buitenlandse carrière, voor te stellen voor de functie'. Hoewel het volle vakantieperiode was, moesten kandidaturen al binnen zijn op 6 augustus om 17 uur. Het bericht werd volgens een bron van De Standaard niet doorgestuurd naar diplomaten in het buitenland.

Die werkwijze schoot in het verkeerde keelgat bij de socialistische vakbond ACOD. 'De voorzitter van het directiecomité legde in zijn personeelsbeleid steeds een klemtoon op deontologie. ACOD kan dan ook niet geloven dat leden van het directiecomité hun voorzitter zouden voordragen. Enkele uren na de publicatie van de wijziging van het organiek reglement? In volle verlofperiode, in het 'putje van de zomer'?', aldus de socialistische vakbond op 2 augustus in zijn ledenbericht.

Op 10 augustus stelde het directiecomité de kandidatuur van Dirk Achten voor. Minstens één diplomaat heeft een verzoekschrift ingediend bij de Raad van State tegen de recente aanpassing van het organiek reglement, terwijl sommige bronnen van drie klachten spreken. De procedure kan makkelijk enkele jaren aanslepen en vormt dus geen direct risico voor Achten.