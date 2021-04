In kader van zijn 'universeel periodiek onderzoek' verschijnt België woensdag 5 mei de derde keer voor de VN-mensenrechtenraad. Minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès (MR) zal in naam van ons land antwoorden op vragen van andere lidstaten van de Verenigde Naties.

Het 'mondeling examen' vindt tussen 9.00 uur en 12.30 uur plaats. Voor hun vragen zullen nationale vertegenwoordigers zich baseren op verschillende rapporten. Amnesty International maakte een analyse van een aantal mensenrechtenthema's in België en maakte zijn aanbevelingen voor België over aan de VN-lidstaten en aan de Mensenrechtenraad, meldt de mensenrechtenorganisatie.

Volgens Amnesty heeft ons land enige vooruitgang geboekt, maar is er nog veel werk aan de winkel, onder meer inzake de strijd tegen seksueel geweld, de toestand in de Belgische gevangenissen en politiegeweld. De vergadering waarin minister Wilmès het woord zal nemen, is live te volgen via de website van de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties.

