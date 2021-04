Ook België stuurt, net als vele andere landen, medische hulp naar het zwaar door corona getroffen India. Het gaat om 9.000 flacons van het antivirale geneesmiddel Remdesivir, goed voor een waarde van 3 miljoen euro.

Dat meldt minister van Ontwikkelingssamenwerking Meryame Kitir (Vooruit).

De Belgische stock van het geneesmiddel wordt meteen weer aangevuld via een Europese aanbesteding, verduidelijkt de minister.

De levering gebeurt via het Civiel Beschermingsmechanisme van de EU. In ons land wordt alles gecoördineerd door B-Fast, en verschillende departementen zijn betrokken bij de levering.

De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, had zondag op Twitter laten weten dat de Europese Unie klaar staat om India te steunen. Onder meer Duitsland, Frankrijk en Nederland lieten intussen al weten dat ze hulp sturen.

India registreerde zondag 349.691 nieuwe besmettingen, een nieuw wereldwijd record voor besmettingen op één dag. Door de pandemie staat de gezondheidszorg in India op instorten. Ziekenhuizen melden sterfgevallen door tekorten aan medische zuurstof om toe te dienen.

Zondag werden opnieuw 2.767 nieuwe overlijdens gemeld in India, wat het de dodelijkste dag maakt sinds het begin van de pandemie. Het is al de vierde dag op rij dat India meer dan 300.000 besmettingen en meer dan 2.000 sterfgevallen optekent.

