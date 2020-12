Op tien jaar tijd heeft ons land meer dan 15.000 EU-onderdanen teruggestuurd naar hun land van herkomst. Dat blijkt uit een studie van een honderdtal Europese onderzoekers, waar ook de Universiteit van Luik aan deelnam, schrijft L'Echo woensdag.

In België kan een eventuele afhankelijkheid van sociale uitkeringen een negatieve impact hebben op de hernieuwing van verblijfsvergunningen of op aanvragen tot gezinshereniging. Dat is eveneens het geval in bijvoorbeeld Frankrijk of Ierland. Die beperkingen gelden ook voor Europese burgers. Mensen die hier al enkele jaren zijn en ingeschreven staan bij het OCMW, kunnen hun verblijfsrecht verliezen.

Op tien jaar tijd gebeurde dat voor 15.000 Europeanen in België, legt onderzoeker Jean-Philippe Lafleur (Universiteit Luik) uit aan L'Echo. De uitwijzingen waren het hoogste op het moment van de schuldencrisis. 'In het geval van België zien we dat de sociale politiek een manier wordt om te selecteren welk type migranten men wil', zegt Lafleur. Ons land staat daar echter niet alleen in. In de hele Europese Unie zijn er maar zes lidstaten die het verblijfsrecht niet expliciet koppelen aan sociale uitkeringen.

In België kan een eventuele afhankelijkheid van sociale uitkeringen een negatieve impact hebben op de hernieuwing van verblijfsvergunningen of op aanvragen tot gezinshereniging. Dat is eveneens het geval in bijvoorbeeld Frankrijk of Ierland. Die beperkingen gelden ook voor Europese burgers. Mensen die hier al enkele jaren zijn en ingeschreven staan bij het OCMW, kunnen hun verblijfsrecht verliezen. Op tien jaar tijd gebeurde dat voor 15.000 Europeanen in België, legt onderzoeker Jean-Philippe Lafleur (Universiteit Luik) uit aan L'Echo. De uitwijzingen waren het hoogste op het moment van de schuldencrisis. 'In het geval van België zien we dat de sociale politiek een manier wordt om te selecteren welk type migranten men wil', zegt Lafleur. Ons land staat daar echter niet alleen in. In de hele Europese Unie zijn er maar zes lidstaten die het verblijfsrecht niet expliciet koppelen aan sociale uitkeringen.