België heeft vanmiddag besloten om haar bijdrage aan de VN-hulporganisatie voor Palestijnse Vluchtelingen voorlopig op te schorten. De beslissing komt er na een vernietigend intern rapport. 'Als de beweringen kloppen, is dat totaal onaanvaardbaar', zegt minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo aan Knack.

De Arabische televisiezender Al-Jazeera berichtte deze week over een vernietigend intern rapport van de VN-hulporganisatie voor Palestijnse Vluchtelingen (UNWRA). Enkele toplui, onder wie de Zwitserse commissaris-generaal Pierre Krähenbühl, zouden zich volgens het rapport schuldig hebben gemaakt aan machtsmisbruik, seksueel wangedrag en nepotisme. De Verenigde Naties hebben intussen een onafhankelijk onderzoek ingesteld.

In reactie op de kritische nota heeft België donderdagnamiddag besloten om haar bijdrage aan de vluchtelingenorganisatie voorlopig op te schorten. 'In afwachting van het onafhankelijk onderzoek gaan we onze verdere betalingen stilleggen', vertelt minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo (Open VLD) aan Knack. Het gaat om de bijkomende bijdrage van 5,35 miljoen euro, niet om de vaste bijdrage van 6,25 miljoen euro die eerder dit jaar werd overgemaakt.

De UNWRA organiseert vrijdag een donorconferentie in Jeruzalem waar België enkele vertegenwoordigers afvaardigt. 'We zullen kritisch op het rapport ingaan. Als de beweringen kloppen, is dat totaal onaanvaardbaar. Het is niet omdat je opkomt voor het goede doel, dat je zomaar kan doen wat je wil', zegt De Croo. In reactie op het schandaal besloten ook Nederland en Zwitserland eerder deze week om hun bijdragen voorlopig op te schorten. Volgens De Croo is de beslissing niet in samenspraak met beide landen gemaakt.