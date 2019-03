België koopt nieuwe mijnenjagers bij Frankrijk

België zal twaalf nieuwe mijnenbestrijdingsvaartuigen bestellen bij het Franse consortium Belgian Naval & Robotics. Dat bestaat uit technologieontwikkelaar ECA Group en hoofdcontract Naval Group, dat voor een aanzienlijk deel in handen is van de Franse overheid. De aankoop past in een samenwerking met Nederland, die de bestelling van vier fregatten op zich hebben genomen. Telkens is de helft van het aantal aangekochte schepen voor het andere land bedoeld.

Vrijdagvoormiddag droeg het kernkabinet haar voorlopige beslissing voor aan de gesloten Commissie Legeraankopen. Na beraad met onder meer experten van Financiën, Defensie en Economie gaven de Commissieleden hun zegen over de gunning aan Belgian Naval & Robotics. Deze namiddag zal de ministerraad via elektronisch overleg de beslissing naar alle waarschijnlijkheid bekrachtigen.

Delen Minister van Defensie Reynders heeft benadrukt dat er van beïnvloeding geen sprake is geweest.

Het Franse consortium heeft in haar voorstel beloofd om een expertisecentrum voor (onderwater)drones te bouwen, waarmee ons land spitstechnologie wil ontwikkelen. De schepen zullen worden onderhouden door Flanders Ship Repair, dat op een boogscheut van de militaire haven in Zeebrugge ligt. In België komen 50 procent van de terugverdieneffecten in Vlaanderen terecht, 35 procent in Wallonië en 15 procent in Brussel.

Volgens Hendrik Bogaert (CD&V), lid van de gesloten Commissie, kon het consortium de beste prijs-kwaliteit voorleggen. Ook Commissievoorzitter Peter Buysrogge is die mening toegedaan.

Belgian Naval & Robotics heeft uiteindelijk nog een finaal bod heeft uitgebracht dat maar liefst 200 miljoen euro onder de vraagprijs is gebleven.De Franse krant La Tribune schreef donderdag hoe er vanuit Frankrijk discreet druk zou zijn gezet op de Belgische regering.

Minister van Defensie Didier Reynders (MR) in de Commissie legeraankopen expliciet benadrukt dat er tijdens de beoordeling van de aanbieders geen invloed op de beslissing is uitgeoefend. Dat werd bevestigd door de vertegenwoordigers van de FOD Economie en Financiën.

De twee andere aanbieders, het Nederlandse Damen en het Frans-Italiaanse Sea Naval Solutions vissen achter het net.