België is het beste land om als atheïst of vrijdenker te wonen

Voor de samenstelling van de lijst houdt de IHEU rekening met vier thema's: "Grondwet en overheid", "Onderwijs en kinderrechten", "Samenleving, gemeenschap en familie" en "Vrijheid van meningsuiting en humanitaire waarden". Op vlak van die vier thema's zijn België, Nederland en Taiwan "vrij en gelijk".

Frankrijk en Japan vervolledigen de top vijf.

Helemaal onderaan de lijst met 196 landen bengelen Pakistan, de Malediven, Afghanistan, Iran en Saoedi-Arabië.

Het is de zevende keer dat de IHEU het jaarlijkse rapport voorstelt. Dat gebeurde opnieuw op de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York. Voor het eerst rangschikt het rapport ook de landen op de manier waarop ze omgaan met atheïsten, humanisten en niet-gelovigen. Ook hier staan België, Nederland en Taiwan op de eerste plaats.

In het rapport worden de drie landen gefeliciteerd voor hun pluralistische benadering van religie in een seculiere samenleving. Het betekent niet dat er geen plaats is voor religie in het openbare leven of dat er geen conservatief religieuze machten zijn, stelt Bob Churchill van de IHEU. Het betekent wel dat niet-gelovigen niet systematisch gediscrimineerd worden en dat er bescherming is als er toch sprake is van discriminatie. Andrew Copson, voorzitter van IHEU, riep in New York alle vrijdenkers in de tien beste landen op om IHEU te steunen in haar wereldwijde strijd voor de rechten van humanisten en niet-gelovigen. 'We kunnen de grote en krachtige lobby's van christelijk-rechts Amerika en de conservatieve Islam in het Midden-Oosten niet op eigen houtje bijbenen. Alleen met jullie steun kunnen we de rechten van vrijdenkers in de slechtst scorende tien landen blijven verdedigen.'