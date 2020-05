In vergelijking met andere zwaar getroffen landen doet België het goed wat betreft het aantal uitgevoerde coronatesten. De afgelopen dagen werden er gemiddeld een kleine 20.000 testen per dag afgenomen. Dat blijkt uit cijfers die het kabinet van minister Philippe De Backer (Open VLD) meedeelt.

In de strijd tegen het coronavirus zijn er in België iets minder dan 41.000 tests per miljoen inwoners afgenomen. Daarmee moet ons land enkel Portugal (46.038) en Spanje (41.352) laten voorgaan. Buurlanden Duitsland (30.400) en Nederland (13.800) leggen beduidend minder veel testen per miljoen inwoners af. Tussen 29 april en 4 mei werden gemiddeld zo'n 19.900 tests per dag afgenomen in België. Volgens cijfers van statistiekbureau Our World in Data gaat België ook gericht en efficiënt aan de slag. Zo wordt er per acht testen gemiddeld een positief geval van besmetting ontdekt

België doet het in internationaal opzicht erg goed qua aantal tests. © Statista

Volgens minister Philippe De Backer wordt de sterk uitgebreide testcapaciteit momenteel volop benut. 'We kunnen dit aantal en ritme volhouden als een cruciaal onderdeel van onze exitstrategie. We zouden tot 45.000 testen per dag kunnen uitvoeren, maar ik hoop van harte dat we die capaciteit niet zullen moeten benutten. Maar als het nodig blijkt, in het kader van contactonderzoek, dan doen we dat gewoon', aldus De Backer.

